garce | Le prince William et Harry sont « heureux » que leur père ait licencié Michael Fawcett

La semaine dernière, Michael Fawcett, assistant/ami/co-conspirateur de longue date du prince Charles, a finalement été évincé. À divers moments, Fawcett avait été employé par le bureau de Chuck, seulement pour être licencié à plusieurs reprises pour un motif valable, et après cela, Fawcett a été transféré à la fondation de Charles. C’est là que Fawcett a dirigé le programme d’argent pour les honneurs. Que Charles le sache ou non (il le savait), le scandale est probablement enterré maintenant avec le limogeage de Fawcett. Bien sûr, Fawcett était là depuis toujours, et le fait qu’il ait fait partie du cercle restreint de Chuck pendant des décennies en dit long sur la famille royale et le prince Charles en particulier. Selon les sources du Daily Mail, le prince Harry et le prince William sont heureux de voir Fawcett partir. Hum.

Les princes William et Harry seront « heureux » que Michael Fawcett ait démissionné car ils estimaient qu’il avait une « influence pernicieuse » sur la maison de leur père, ont déclaré des sources hier soir. Des initiés ont déclaré que le duc de Cambridge et le duc de Sussex pensaient depuis longtemps que le prince Charles était » imprudent » de s’appuyer autant sur son bras droit. Harry a même refusé une offre de Charles pour que la société d’événements privés de M. Fawcett, Premier Mode, l’aide à son mariage avec Meghan en 2018, car il voulait qu’il n’y soit pour rien. Une source a déclaré: « Ils étaient préoccupés par la manière dont Fawcett était autorisé à exploiter un fief personnel au cœur de la maison de leur père. Ils l’ont senti diviser et imprudent. Ils ne seront pas déçus par ce qui s’est passé. Le Daily Mail a révélé que M. Fawcett, qui était en charge des opérations caritatives de Charles, avait radicalement démissionné à la suite d’une enquête en cours sur le « cash for access ». Il a démissionné de son poste de 95 000 £ par an en tant que directeur général de la Prince’s Foundation, avec des amis disant qu’il est «brisé» par les événements. Il a également vu son contrat privé pour organiser des événements et des divertissements pour Charles rompu, mettant fin à 40 ans de service au prince. Cela fait suite à des informations selon lesquelles il aurait proposé d’aider un milliardaire saoudien donateur à l’association caritative du prince à obtenir à la fois le titre de chevalier et la citoyenneté britannique. Il est entendu que l’ancien valet du prince ne cherche pas à anticiper une enquête officielle sur les allégations, qui est toujours en cours. M. Fawcett, 59 ans, a déjà été contraint de démissionner à deux reprises à la suite de scandales, notamment d’accusations d’intimidation et de vente de cadeaux royaux indésirables. Mais à chaque fois, le prince de Galles l’a repris et même promu. Les initiés du palais ont exprimé leur choc que Charles l’ait finalement laissé partir. L’un d’eux a dit : » Honnêtement, personne n’a jamais pensé que cela arriverait. «

J’ai toujours eu l’impression que Harry et William considèrent leur père comme faible et mauvais juge de caractère. Diana ressentait la même chose à propos de Charles, et je soupçonnerais Camilla aussi : qu’il s’entoure de flagorneurs, de menteurs, d’escrocs et de fraudeurs. Ce que je veux dire, c’est que même si Fawcett méritait d’y aller, le plus gros problème est Charles. Alors que Harry et William sont probablement d’accord pour dire que Fawcett devait partir, ils savent que leur père est le plus gros problème. Quoi qu’il en soit, je doute qu’Harry s’en soucie encore autant. William est celui qui doit maintenant faire face à tous les flagorneurs, araignées du palais, gourous et escrocs de Charles. MDR.

