Alors que le prince William a accordé une interview exclusive et des photos exclusives au numéro de cette semaine de People Magazine, la majeure partie de l’embiggening a dû être effectuée par des tiers. William ne peut pas parler ouvertement du fait qu’il est l’environnementaliste le plus enthousiaste à avoir caressé un arbre et il ne peut pas être le seul à dire que lui et Kate forment une équipe solide et qu’il travaille si dur, comme un grand garçon. Dans un nouvel extrait de la couverture de People, il incombe au PDG de Tusk Trust, Charlie Mayhew, de dire à quel point William est si formidable et si enthousiaste. Tout cela devrait vous dire quelque chose de fondamental à propos de Keenshot et de ce dont il s’agissait vraiment (ce que je sais que les gens ont déjà réalisé) : c’EST un projet de vanité et c’est un travail de longue haleine pour William. Il ne s’agit pas vraiment d’environnement, mais de la façon dont William est un environnementaliste. Il ne s’agit pas réellement des gagnants de Keenshot, mais de la façon dont William est crédité d’avoir fait cette chose si intéressante.

Lorsque le prince William se retrouve face à face avec des dirigeants mondiaux, il n’a pas peur de les confronter sur les questions qui le concernent. L’un des alliés de William dans sa mission de longue date pour sauver les espèces en voie de disparition et conserver la nature dit à PEOPLE que le duc de Cambridge est franc dans ses opinions, utilisant son soi-disant «pouvoir doux» à bon escient. Lorsque le duc a rencontré le président Xi Jinping en Chine en 2015 (et le président Obama à Washington, DC, quelques mois plus tôt), il leur a parlé de la nécessité urgente de réprimer le mouvement illégal de l’ivoire dans le monde. Une interdiction en Chine a suivi. « William a pu y aller de manière apolitique et avoir cette discussion », a déclaré Charlie Mayhew, PDG de Tusk Trust, à PEOPLE dans le numéro de cette semaine. Ajoute Mayhew, « Il n’est pas le genre de personne à éviter d’avoir des conversations difficiles. Il ne tire pas ses coups. Mayhew a été aux côtés de William dans une grande partie de son travail sur la conservation et la préservation de la nature au fil des ans, car Tusk Trust a été l’une des premières causes et organisations caritatives que William a adoptées en 2005. Et il était avec William il y a trois ans en Namibie lorsque le prince, maintenant âgé de 39 ans, a eu ce que Mayhew appelle un « moment d’ampoule » qui l’a amené à créer le prix Earthshot, qui récompense de nouvelles idées pour aider les problèmes de la planète. Après avoir dû « négocier pour obtenir [William] très tôt le matin – nous avons quitté le camp vers 5 heures du matin », dit Mayhew en riant. L’équipe a conduit pendant des heures à travers le désert avant de finalement repérer un rhinocéros. « Il a eu vent de nous et a disparu en quelques secondes. Des choses comme ça – il a réalisé à quel point certaines de ces choses sont rares. Au cours du voyage, ils ont également rencontré des habitants qui «avaient tant fait pour développer des conservatoires communautaires dans cette partie du monde», a déclaré Mayhew à PEOPLE – et William a été inspiré pour choisir d’autres projets qui font tout leur possible pour apporter des réponses pleines d’espoir.

[From People]

Tout d’abord, étant donné les problèmes d’incandescence avec rage de longue date de William, je ne suis pas sûr que « il ne tire pas ses coups » soit l’idiome à utiliser. Cela me fait penser que William va à des réunions avec des dirigeants mondiaux, frappe des murs et fait des crises de colère. Deuxièmement, Charlie Mayhew donne l’impression qu’il a fait un voyage de colonisateur de type riche avec William en Namibie et que ce n’est qu’alors que William a eu un « moment d’ampoule » sur l’environnement ? Et William déteste se lever tôt, quelle surprise.

PS… Cette formulation bug : « Lorsque le duc a rencontré le président Xi Jinping en Chine en 2015… il leur a parlé de la nécessité urgente de réprimer le mouvement illégal de l’ivoire dans le monde. Une interdiction en Chine a suivi. La corrélation n’est pas la causalité. William veut toujours s’attribuer le mérite d’avoir à lui seul amené la Chine à interdire l’ivoire. Ce n’est pas ce qui s’est passé.

