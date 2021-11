garce | Le prince William sera «enragé» que «The Crown» ait tourné près du palais de Kensington

Il y a plus d’une semaine à Londres, The Crown tournait dans les jardins de Kensington. La scène a été arrachée à l’histoire : la princesse Diana est arrivée à un événement en 1994, la même nuit où l’interview de Jonathan Dimbley de son ex-mari a été diffusée. Diana savait que Charles avouait sa liaison avec Camilla Parker Bowles, et elle a décidé de porter une robe de cocktail noire moulante à l’événement de Kensington Gardens. Elle n’était que jambes et épaules nues et les journaux britanniques se sont bien amusés. Voici une photo d’Elizabeth Debicki-as-Diana dans la robe de vengeance.

Nous interrompons votre matinée pour vous présenter Elizabeth Debicki en princesse Diana en « robe de vengeance » : https://t.co/cdxcobFh2V pic.twitter.com/i2nmcNnVxb – Vogue britannique (@BritishVogue) 7 novembre 2021

Comme je l’ai dit, ils ont filmé cela il y a plus d’une semaine. Les photos ont fait le tour des médias britanniques notamment. Cela a été constant, surtout maintenant que la Couronne filme des trucs avec les intrigues de Diana. Ce n’est pas non plus une surprise que la Couronne ait réussi à louer de vrais emplacements pour le tournage – Netflix et la Couronne ont utilisé de nombreux bâtiments et emplacements historiques et royaux britanniques comme remplaçants pour les palais royaux et ainsi de suite. De toute évidence, Netflix a l’argent pour louer un espace à Kensington Gardens pour mettre en scène la tristement célèbre scène de Diana sortant de sa voiture dans la célèbre « robe de vengeance ». Je suppose donc que le Daily Mail et le Sun voulaient à nouveau diffuser les photos, car ils ont créé une histoire sur la grossièreté et l’horreur que The Crown ait filmé «à seulement 800 mètres» du logement social du prince William à Kensington Palace.

Le prince William a subi un autre coup dur de la part des créateurs de The Crown la nuit dernière lorsqu’il est apparu qu’ils avaient filmé la scène controversée de la robe de vengeance de la princesse Diana à seulement 800 mètres de sa chambre à coucher du palais de Kensington. La série Netflix a recréé la soirée où la princesse Diana, interprétée par Elizabeth Debicki, est sortie dans une robe noire moulante à épaules dénudées en rupture avec le protocole royal après que le prince Charles a admis avoir été adultère à la télévision. La scène a été tournée au même endroit dans les jardins de Kensington où Diana est arrivée lors d’un dîner à la Serpentine Gallery en 1994 – une position qui peut presque être vue depuis la chambre du prince William et qui n’est qu’à 800 mètres, a rapporté le Sun. Les initiés de l’industrie ont affirmé que William serait «enragé» par la décision. « Ils auraient pu choisir n’importe quel endroit pour recréer la scène, mais ils ont choisi de sélectionner un endroit qui peut presque être vu par William depuis la fenêtre de sa chambre. » La cinquième série très médiatisée de The Crown devrait présenter des questions controversées telles que le divorce du prince Charles et de la princesse Diana, les retombées de la mort de Diana et un épisode entier consacré à l’interview de Martin Bashir en 1995 avec Diana. La source a ajouté: « Imaginez s’il avait vu. Il est également probable que des questions seront posées sur la manière dont une autorisation a été donnée d’utiliser un parc royal pour filmer un drame dont la famille royale a été si profondément mécontente. Mais encore plus déconcertant est le fait que The Crown ait été autorisé à filmer dans un parc qui est également la maison du prince William.

Imaginez que le prince William soit furieux qu’une émission Netflix ait loué un espace près de la Serpentine Gallery pour recréer une nuit au cours de laquelle sa mère a bravement montré son mari adultère et séparé ? Ce n’est pas ça. Je veux dire, je n’ai aucun doute que William était gorgé de rage. Il devient incandescent de rage face à un vent fort, alors bien sûr, Willy était probablement un grand fou. Mais… qui s’en soucie ? À moins que William ne fasse preuve d’initiative et essaie de mettre tout son poids et de refuser d’une manière ou d’une autre à la Couronne toute autorisation de filmer, il devrait probablement simplement fermer la bouche. « … Ils ont choisi de choisir un endroit qui peut presque être vu par William depuis la fenêtre de sa chambre… » Je doute qu’il soit même chez lui au palais de Kensington. Il était probablement chez sa maîtresse.

