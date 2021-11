Au fil des ans, Brad Pitt et son équipe ont leurs médias préférés. L’un de ces points de vente est certainement le New York Post et Page Six (qui fait partie du Post). Je ne sais pas pourquoi ce point de vente en particulier, mais je suppose que l’équipe de direction de Pitt a un lien avec le Post, ou peut-être que les rédacteurs du Post sont heureux de faire le sale boulot misogyne de Pitt. Le divorce de Brad et Angelina Jolie a maintenant plus de cinq ans, et Jolie a enfin commencé à faire des progrès significatifs. Le juge Ouderkirk a été renvoyé de l’affaire du divorce pour son parti pris évident, sa décision partiale a été annulée et Jolie a entamé le processus fastidieux de se séparer financièrement de Brad. Il a également été clair tout ce temps qu’elle est la parente actuelle à temps plein dans la situation, et que les enfants voyagent avec elle et qu’ils l’adorent. Ces dernières semaines, les enfants l’ont rejointe pour la tournée promotionnelle des Eternals. Devinez qui est fou de ça ? Oui, les « amis de Brad Pitt » pleurent des larmes salées à propos de tout cela au NY Post.

Les amis de Brad sont de grands fous : « Angelina utilise les enfants », a déclaré une source proche de Pitt au Post. «Il est difficile de comprendre en quoi ce comportement de parader est dans leur meilleur intérêt. Brad ne sort jamais les enfants en public – et il en parle rarement. » Du côté d’Angélina : Mais une source qui connaît Jolie a déclaré : « Les enfants sont, sans surprise étant donné les personnages de Brad et Angelina, très indépendants d’esprit. Ils ne font pas des choses qu’ils ne veulent pas faire. Le travail de Jolie en faveur des victimes de violence domestique : C’est en grande partie à cause de leur mariage que Jolie a tourné son attention vers le soutien aux femmes et aux enfants qui ont survécu à la violence domestique aux États-Unis. Un dossier juridique, déposé en mars, indiquait que la star de « Maleficent » et ses enfants étaient prêts à offrir « des preuves et une autorité à l’appui » de la violence domestique de Pitt. Les détails n’ont pour l’instant pas été rendus publics. Mais comme l’a dit la source proche de Pitt : « Brad a reconnu qu’il n’avait pas géré la situation correctement. Mais il a fait l’objet d’une enquête par les services à l’enfance et les autorités fédérales et rien n’a recommandé qu’il soit inculpé ou qu’il ne soit pas autorisé à voir les enfants. Brad accuse Angelina de ne pas en faire plus pour sa violence domestique ?!? « Et au cours de cette enquête, Angelina n’aurait-elle pas évoqué des abus plus larges … Si elle était si inquiète à propos d’un tel comportement, comment pouvez-vous simplement laisser tomber? » À cela, une source qui connaît Jolie a noté que tous les documents judiciaires et procédures sont scellés, ajoutant que l’actrice n’en a pas parlé publiquement autrement. La Cour suprême de Californie a rejeté la requête de Pitt : La source proche de Pitt a déclaré : « Les gens qui connaissent Brad ont vraiment de l’affection pour lui. Cela ne change rien au fait que tous les témoins experts et thérapeutes étaient en faveur qu’il passe plus de temps avec les enfants.

[From The NY Post]

C’est époustouflant de la part de l’équipe Pitt : « Si elle était si inquiète à propos d’un tel comportement, comment le laissez-vous tomber ? » Salope, elle a demandé le divorce et a mené une énorme campagne juridique pour protéger ses enfants de leur père !!! Elle mène ce combat depuis plus de cinq ans ! Elle a utilisé le système judiciaire pour forcer Brad à se dégriser et à suivre une thérapie. Elle a dépensé des millions en avocats pour se protéger et protéger les enfants. Et l’équipe Pitt est comme « hé, elle n’a pas fait assez pour arrêter les abus de Brad ! » Qu’en est-il dans le monde f-king? Quant aux plaintes de Pitt concernant les enfants qui vont aux avant-premières… leur mère est dans un film Marvel, et je suis sûr que les enfants voulaient voir le film ! De plus, ils sont assez vieux pour comprendre ce qui se passe, et ils voulaient clairement être là.

Photos avec l’aimable autorisation d’Avalon Red, Backgrid.