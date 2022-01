garce | Les amis de Chris Noth pensent que sa « consommation d’alcool a joué un grand rôle dans ses problèmes »

Ayez confiance que certains médias, comme TMZ et Page Six, trouveront toujours un moyen d’être sympathiques envers les hommes, même si ces hommes ont été accusés de manière crédible de viol, d’agression sexuelle et d’abus. En décembre, des femmes ont commencé à sortir pour raconter leurs histoires sur Chris Noth et ce qu’il leur avait fait. Leurs histoires étaient déchirantes et exaspérantes. Les femmes ont été crues, et très rapidement, Noth a été licencié de tous ses emplois. Peloton a retiré sa campagne publicitaire avec Noth, il a été licencié de The Equalizer et HBO a édité Noth à partir des futurs épisodes de And Just Like That. Apparemment, le violeur en série et agresseur sexuel en série accusé de manière crédible boit beaucoup et il a l’impression que sa vie est finie.

Les amis de Chris Noth s’inquiètent pour lui – et sa consommation d’alcool – au milieu de son scandale d’agression sexuelle. Quelques jours avant Noël, l’acteur a été accusé par deux femmes d’agression sexuelle. Il y a maintenant des rapports d’abus de cinq femmes dont les comptes couvrent plusieurs décennies. Maintenant, les initiés disent qu’ils s’inquiètent de la réaction de Noth. Une source qui le connaît a déclaré: « Chris a honnêtement l’impression que sa vie est terminée. Je pense que l’alcool a joué un grand rôle dans ses problèmes. Tout prend un péage. Ses amis aimeraient qu’il obtienne de l’aide. Cependant, des sources nient vigoureusement qu’il ait déjà été ivre sur les plateaux de tournage ou qu’il ait un problème d’alcool. L’actrice Zoe Lister Jones – qui a déjà travaillé comme barman au club de New York de Noth, The Cutting Room, où elle a affirmé qu’il était « constamment sexuellement inapproprié avec une autre promotrice » – l’a accusé d’avoir bu sur le plateau pendant le tournage de « Law & Commander. » Plusieurs sources ont déclaré que Noth n’avait plus d’autre choix que de s’éloigner des yeux du public. Noth, qui a nié les allégations d’agression sexuelle contre lui, aurait parlé à des amis acteurs qui souhaitent se manifester pour le défendre – mais une source de l’industrie a déclaré: «C’est difficile, car ils ne veulent pas être impliqués dans ce. » Comme Page Six l’a révélé précédemment, le mariage de Noth avec Tara Wilson, la mère de ses deux jeunes fils, ne tient plus qu’à un fil depuis que les allégations ont été rendues publiques pour la première fois le mois dernier. Cependant, on dit qu’elle est toujours à ses côtés, bien que le couple n’ait pas passé Noël ensemble et que Wilson reste dans leur maison de Los Angeles. Une source qui connaît les deux a déclaré : « Le problème est que même si Chris n’a pas fait ce que ces femmes ont dit qu’il a fait, il a quand même eu une sorte de relation sexuelle avec eux et il a trompé Tara. C’est difficile à accepter. Pour le moment, ils sont toujours ensemble. Ils essaient d’arranger les choses.

[From Page Six]

Le truc avec son mariage, il suffit de lancer une pièce : face c’est un violeur en série, face c’est un philanderer en série. Laisse-le et prends autant d’argent que tu peux, Tara. Quant au « peut-être que l’alcoolisme est la raison pour laquelle il est ainsi » – je n’ai aucun doute que Noth a un problème d’alcool et je n’ai aucun doute que cela a été un énorme problème tout au long de sa carrière et de sa vie personnelle, en particulier ces dernières années. Cela étant dit, le plus gros problème est qu’il est un violeur. Ce n’est pas un violeur « parce qu’il boit ». C’est un violeur avec un problème d’alcool.

Photos avec l’aimable autorisation d’Avalon Red.