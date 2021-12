garce | Les Cambridges sont allés à l’église de Norfolk avec Carole et Michael Middleton

Le duc et la duchesse de Cambridge n’ont pas pris la peine de modifier leurs plans de Noël pour convenir à la reine Elizabeth. La montée en puissance d’Omicron au Royaume-Uni a signifié que la reine a annulé les festivités annuelles de Noël royal à Sandringham, dans le Norfolk, et elle est restée au château de Windsor. Le prince Charles et Camilla ont modifié leurs plans de Noël afin de pouvoir passer le « Noël royal » avec la reine, et ils ont été photographiés (avec les Wessexe) se rendant à la chapelle Saint-Georges le matin de Noël. La reine restait au château, elle n’allait pas à l’église.

Quoi qu’il en soit, ce que je voulais dire, c’est que Kate et William n’ont pas changé leurs plans. Ils se sont toujours rendus à Norfolk, ce qui était leur plan de Noël d’origine. Carole et Michael Middleton sont restés à Anmer Hall, et c’était donc un Noël très Middleton. Les Middleton et les Cambridges allaient aussi à l’église à Norfolk :

Joyeux Noël des Cambridges ! Kate Middleton et le prince William ont été aperçus en train d’emmener leurs enfants à l’église le matin de Noël. Le prince George, huit ans, la princesse Charlotte, 6 ans, et le prince Louis, 3 ans, se sont entassés dans la voiture familiale alors qu’ils quittaient le service religieux à l’église St. Mary Magdalene sur le domaine de Queen’s Sandringham samedi. William était au volant en chemise, veste et cravate, tandis que Kate portait une veste à carreaux et un chapeau à plumes. Les trois enfants, avec Charlotte assise entre ses frères, ont regardé par la fenêtre depuis la banquette arrière alors qu’ils rentraient chez eux à Anmer Hall.

Le magazine Elle a déclaré que Carole et Michael étaient également allés à l’église, juste dans une voiture différente. Je suis un peu surpris que William et Kate n’aient pas simplement emmené les enfants à Bucklebury, mais encore une fois, il semble qu’ils n’aient pas du tout dévié de leur plan initial. La seule concession qu’ils ont faite à tous les changements était qu’ils n’ont pas fait la « marche à l’église » – ils ont conduit à l’église.

C’était également la première fois que William et Kate étaient vus en public depuis le 8 décembre, date du tournage de Ensemble à Noël à l’abbaye de Westminster. Je crois toujours que quelqu’un a attrapé Covid ou était un contact étroit à l’abbaye et c’est pourquoi nous n’avons pas vu William et Kate pendant deux semaines et demie avant Noël.

