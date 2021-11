garce | Les choses préférées d’Oprah et des alternatives plus abordables

C’est cette période de l’année et les choses préférées d’Oprah sont sorties. Soit dit en passant, couvrir la liste des choses préférées d’Oprah m’a aidé à décider de faire les publications sur Amazon pour la première fois en 2018. J’avais évité de faire des publications comme ça, mais j’ai réalisé que j’adorais faire du shopping et trouver de nouveaux produits. Oprah l’aime aussi, vous pouvez le voir, mais elle est si riche en astronomiques que ses recommandations ne sont pas toujours abordables. Elle met toutefois en évidence les petites entreprises, donc si vous avez l’argent, vous voudrez peut-être soutenir ces entreprises. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez trouver à un prix inférieur sur Amazon et en voici quelques-unes. Je mets en évidence les produits les moins chers, avec les recommandations d’Oprah liées.

Un ensemble de brillants à lèvres que vous voudrez garder pour vous

Oprah’s : Mented, nos choix : NYX et le calendrier de l’Avent de NYX



Oprah a cet ensemble de brillants à lèvres de l’entreprise noire Mented sur sa liste cette année. Vous obtenez quatre brillants à lèvres pour 50 $ ou un pour 15 $. Ils sont végétaliens, sans paraben et sans cruauté. Pour une alternative plus abordable, les gloss au beurre NYX sont disponibles dans un pack varié de 3 pour 15 $ ou 1 pour 5 $. Si vous cherchez à faire des folies, ils ont tout un calendrier de l’avent de brillants à lèvres et de rouges à lèvres pour 50 $ !

Sandales gonflées indulgentes pour le confort à la maison

Oprah’s: APL et Roam, je possède Oofos, et Menore est encore plus abordable



Oprah a ces sandales pour femmes par Roam pour 137 $ et ces sandales pour hommes par Athletic Propulsion Labs pour 175 $ ! Je possède des sandales bouffantes haut de gamme comme celle-ci et elles s’adaptent et se sentent si bien. Les miens sont des Oofos et ils sont tellement confortables ! Ils coûtent environ la moitié du prix d’Oprah’s, mais ils coûtent toujours 70 $. Si vous souhaitez une option beaucoup moins chère, ces pantoufles de spa de Menore coûtent moins de 27 $. Ils ont près de 2 800 notes, 4,4 étoiles et un B sur Fakespot. Les critiques les appellent « vraiment confortables » et « les chaussures parfaites pour la maison ».

Un gilet compressible et une veste légère pour se réchauffer en déplacement

Oprah’s : 32 Degrés, notre choix Veste légère Amazon Essentials



Oprah a recommandé ce gilet ultraléger matelassé compressible à 32 degrés. Il est disponible en sept couleurs et dans des tailles très petites à 3x, toutes inférieures à 30 $. Il y a aussi un sweat à capuche ! Je suis à la recherche d’une veste légère que je peux porter en randonnée. J’étais juste dans un magasin de plein air hier et ils étaient si chers à plus de 200 $ ! Cette veste d’Amazon Essentials coûte moins de 44 $. Il est disponible en 20 couleurs et imprimés différents et en tailles x-small à xx-large. Il a 4,6 étoiles, plus de 7 200 notes et un B sur Fakespot. Les gens disent que c’est une excellente veste pour le prix et que vous voudrez peut-être prendre une taille si vous portez des couches.

Un tablier en denim élégant pour la cuisine, l’artisanat, la peinture et plus encore

Oprah’s : Mi Cocina, Notre choix : Vantoo



Je n’ai jamais pensé que je voudrais un tablier en jean, mais maintenant que j’ai vu celui-ci Oprah recommandé par Mi Cocina, je le fais. Il a l’air si mignon et élégant! Je fais beaucoup de pâtisseries donc j’en ai besoin, n’est-ce pas ? Malheureusement, c’est 79 $, ce qui est plus que ce que je dépenserais pour n’importe quel vêtement à l’exception d’une veste (je ne suis pas cher et je fais des achats d’occasion). Voici un tablier similaire à 27 $ de Vantoo. Il est disponible en 7 options de lavage et de couleur différentes et possède des poches. Les gens les portent lorsqu’ils font des travaux salissants et dans la cuisine. Ces tabliers ont 807 notes, 4,7 étoiles et un A sur Fakespot. Les gens disent qu’ils sont durables et qu’ils reçoivent des compliments. «En tant que coiffeur, j’en avais marre du tablier ennuyeux de tous les jours, alors j’ai décidé d’acheter celui-ci. Il tient tellement bien, il me protège de la couleur et des cheveux, et c’est adorable. Il n’y a pas une seule personne assise sur ma chaise qui n’ait pas déliré à quel point elle l’aime et à quel point elle est mignonne.

Une écharpe en fausse fourrure pour la chaleur et le luxe

Oprah’s : Tourence, Notre choix : Melifluous



Oprah a recommandé cette écharpe en fausse fourrure de Tourence qui a l’air vraiment haut de gamme et serait idéale pour les fêtes de fin d’année. Malheureusement, c’est 54 $. Voici une écharpe en fausse fourrure comparable de Melifluous pour 14 $. Il est disponible en cinq couleurs différentes et possède une petite encoche où vous pouvez passer l’une des extrémités pour qu’elle reste croisée autour de votre cou. Il a 315 notes, 4,7 étoiles et un A sur Fakespot. Les critiques disent qu’ils l’aiment tellement qu’ils les ont achetés en cadeau. « J’en ai acheté 5 pour des cadeaux de Noël et un pour moi. Il est beau, extrêmement doux et beaucoup plus facile à manipuler qu’une longue écharpe. S’adapte bien autour de votre cou, se pousse facilement à travers l’ouverture et reste en place pour vous garder bien au chaud.

Pierres de quartz rose et bol coeur en cristal

Oprah’s: The Urban + The Mystic, Nos choix: bol en cœur de sélénite et pierres de quartz rose dégringolées Forby



Oprah a ce bol en forme de cœur en onyx rose vraiment cool et de petits cristaux de quartz rose de The Urban + The Mystic pour 80 $. Vous pouvez reproduire ce cadeau pour une fraction du prix avec ce bol en cœur de sélénite sculpté à la main pour 24 $ (B sur Fakespot) et cet ensemble de 7 pierres de quartz rose roulées pour seulement 7 $ (A sur Fakespot). Les gens disent que le bol est beau et qu’ils l’utilisent pour stocker et charger leurs autres cristaux.

Un ensemble de voyage de pinceaux de maquillage que vous voudrez utiliser tous les jours

Oprah’s : Sigma, Nos choix : Matto (ensemble complet), Clark (pinceaux pour les yeux)



Cet ensemble fantaisie de 68 $ de sept pinceaux de maquillage de voyage noirs de Sigma est sur la liste d’Oprah. Voici un ensemble similaire de pinceaux de Matto, également dans un étui rond, pour seulement 15 $. Ceux-ci ont plus de 1600 notes, 4,6 étoiles et un B sur Fakespot. Les critiques disent qu’ils sont doux, qu’ils ne perdent pas et que l’étui est agréable. « Les pinceaux sont vraiment doux et ramassent très bien le maquillage. Je les aime et j’adore l’étui qui va avec. Si vous recherchez un étui noir, cet ensemble de pinceaux pour les yeux de Clark coûte moins de 20 $ et a un B sur Fakespot.

Un ensemble de sauces piquantes gastronomiques ferait un excellent cadeau

Oprah’s: Truff, Nos choix: Échantillonneur de sauce piquante Saveurs du monde, Ensemble d’épices et de sauce Global, Ensemble d’échantillonneur de sauce piquante Global



Oprah a recommandé cet ensemble de sauces piquantes de Truff qui se vend entre 70 $ et 78 $ selon les saveurs. Vous obtenez 18 onces au total, et cela ferait un beau cadeau pour une personne qui aime la sauce piquante. Les alternatives incluent un échantillon de cadeau de sauce piquante Saveurs du monde à 55 $ (A sur Fakespot), un ensemble d’épices et de sauce mondial à 35 $ (A sur Fakespot) et un échantillonneur mondial de sauce piquante à 15 $ (B sur Fakespot).

Un manteau teddy pour plus de chaleur et de style

Oprah’s : Ugg, notre choix : Relish



Le manteau en peluche Ugg est la recommandation d’Oprah et c’est magnifique mais c’est 250 $. Ce manteau en faux lapin de Relish coûte moins de 50 $ et est disponible en tailles petites à très grandes et en 8 couleurs différentes. Il a 183 notes, 4,4 étoiles et un A sur Fakespot. Les femmes disent qu’il a l’air cher et qu’il est confortable et chaud. « Ce manteau est super cool. Chaque fois que je sors, les gens me regardent et commentent à quel point ça a l’air soigné. Je mets des lunettes de soleil pour un peu de mystère. J’ai besoin de ce manteau, non ?

Quelques autres recommandations d’Oprah !

Un ensemble lounge en jersey et notre choix par PrettyGarden (A sur Fakespot)

Une élégante veste en similicuir

Un organisateur de bijoux qui se double d’un sac de soirée

Un coffret cadeau miel

Un set de démarrage latte superaliments avec mousseur

La meilleure brosse à dents électronique

Lunettes de lecture anti-lumière bleue et notre choix par Gayole (B sur Fakespot)

Merci d’avoir lu et commenté notre article d’affiliation ! Si vous effectuez des achats via ces liens, nous obtenons un petit pourcentage et nous l’apprécions.