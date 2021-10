garce | Les employés de Netflix feront un « débrayage virtuel » pour protester contre Ted Serandos, Chappelle

L’une des choses qui sont folles dans cette controverse Netflix/Dave Chappelle/transphobie, c’est que ce n’est pas la première fois que Chappelle fait une comédie transphobe. Je suppose que son dernier stand-up spécial, The Closer, n’était que la goutte d’eau pour beaucoup. Dans la spéciale, Chappelle se déclare «Team Terf» et prend le parti de JK Rowling, ce qui, pour être clair, est une position dingue pour tout le monde. Ce qui a aggravé ce problème de Chappelle, c’est l’incapacité de Netflix à adopter une position nuancée dans laquelle ils défendent le droit de Chappelle d’être terrible tout en défendant également leurs employés transgenres et en écoutant la communauté trans. Il existe de nombreuses façons dont cette controverse aurait pu être traitée de manière très différente au niveau de l’entreprise, mais nous y sommes. Ted Sarandos est trop occupé à défendre son choix de promouvoir le sectarisme transphobe et pas assez de temps pour voir la situation dans son ensemble sur cette question qui aurait dû être traitée il y a des semaines.

Au moins un millier d’employés de Netflix devraient participer à un débrayage virtuel pour protester contre les récents commentaires du co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, en faveur de l’émission spéciale de Dave Chappelle, The Closer, selon un membre du personnel actuel qui s’est entretenu avec The Hollywood Reporter.

Comme rapporté pour la première fois par The Verge, les membres du personnel trans et les alliés de Netflix prévoient d’organiser le débrayage virtuel le mercredi 20 octobre, après que Sarandos ait envoyé deux notes au personnel – une le 8 octobre et une autre à tous les membres du personnel de Netflix lundi – déclarant que la société ne supprimerait pas la spéciale, dans laquelle Chappelle se moque des identités de genre et défend les remarques transphobes de JK Rowling, entre autres commentaires.

Dans le deuxième mémo, envoyé lundi, Sarandos a fait valoir que « le contenu à l’écran ne se traduit pas directement par des dommages dans le monde réel », selon une copie examinée par THR. « La preuve la plus solide pour étayer cela est que la violence sur les écrans a énormément augmenté au cours des trente dernières années, en particulier avec les jeux de tir en première partie, et pourtant les crimes violents ont considérablement diminué dans de nombreux pays », a écrit Sarandos dans le mémo, qui a été signalé pour la première fois. par variété. « Les adultes peuvent regarder la violence, les agressions et les abus – ou profiter d’une comédie stand-up choquante – sans que cela ne leur fasse nuire aux autres. »

L’actuel membre du personnel de Netflix a déclaré que les notes de service de Sarandos étaient en grande partie l’impulsion derrière le débrayage, organisé par le groupe de ressources des employés Trans * du streamer mais qui a reçu le soutien de plusieurs alliés de l’entreprise. Pendant le débrayage, les membres du personnel participants ne feront aucun travail pour le streamer et se concentreront plutôt sur des dons à des organisations caritatives et encourageront les autres à s’engager dans un contenu qui soutient la communauté trans, selon le membre du personnel.

« La note était très irrespectueuse », a déclaré le membre du personnel, qui a requis l’anonymat pour parler franchement du sujet. « Cela n’a pas invité une conversation solide sur ce sujet difficile, et c’est normalement comme ça que les choses se passent. »

Dans une déclaration envoyée à THR plus tôt mercredi, un porte-parole de Netflix a déclaré que la société soutenait « l’expression artistique » pour les créateurs tout en encourageant « les employés à être en désaccord ouvertement ».

« Les spéciaux de Dave Chappelle sont toujours les spéciaux comiques les plus regardés sur Netflix et ont remporté de nombreux prix, dont un Emmy et un Grammy pour Sticks and Stones », a déclaré le porte-parole. « Nous soutenons l’expression artistique de nos créateurs. Nous encourageons également nos employés à être en désaccord ouvertement.

« Nous encourageons également nos employés à être en désaccord ouvertement… » Non, ils ne le font pas. Netflix a déjà suspendu des employés pour avoir tenté de résoudre ces problèmes (Netflix a dû réintégrer les employés après la parution de la nouvelle). Le fait est que je ne pense même pas que Netflix devrait abandonner The Closer. Cela génère clairement du trafic vers Netflix, et je comprends cette partie de l’équation commerciale. Mais il y a une autre partie de l’équation commerciale, à savoir que les employés trans et les employés trans-alliés de Netflix ont l’impression que leur voix n’est pas entendue. Serandos envoyant des mémos épouvantables sur la façon dont une transphobie de plate-forme ne fera pas de mal dans le monde réel ne crée PAS une culture de travail saine.

Photos avec l’aimable autorisation d’Avalon Red et Mathieu Bitton pour Netflix.