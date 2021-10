garce | Les médecins ordonnent à la reine Elizabeth d’arrêter de boire des cocktails toute la journée

Depuis des années, nous savons que la reine Elizabeth est un chien de chasse impénitent. Sa mère était toujours en sauce aussi, alors c’est peut-être qui a appris à QEII à avoir une jambe creuse. Apparemment, la reine n’aime pas beaucoup le vin, mais elle aime les cocktails mixtes forts, comme le gin & tonic et les dry martinis. Elle commence à boire à midi et ne s’arrête que lorsqu’elle s’endort. Sa consommation moyenne est peut-être de quatre cocktails forts par jour, avec du vin au dîner et une coupe de champagne avant de se coucher. Mais je parierais que plusieurs jours, elle boit plus que ça. Eh bien, selon Katie Nicholl à Vanity Fair, les médecins de la reine ont dit à la femme de 95 ans qu’elle devait arrêter de boire autant de martinis.

La reine Elizabeth est connue pour boire un verre, mais Sa Majesté renonce à sa boisson alcoolisée quotidienne sur les conseils de ses médecins. Alors qu’elle est en bonne santé physique, la reine, qui a été vue en train d’utiliser une canne ces derniers jours, y compris jeudi au Pays de Galles où elle s’est adressée au Parlement gallois, a été avisée d’abandonner son martini du soir alors qu’elle se prépare pour l’un des plus importants périodes de son règne, Vanity Fair peut rapporter. Selon deux sources proches du monarque, les médecins ont conseillé à la reine de renoncer à l’alcool, sauf pour des occasions spéciales, afin de s’assurer qu’elle est en aussi bonne santé que possible pour son emploi du temps chargé d’automne et avant les célébrations de son jubilé de platine en juin prochain. « On a dit à la reine de renoncer à son verre du soir, qui est généralement un martini », explique un ami de la famille. « Ce n’est pas vraiment un gros problème pour elle, elle n’est pas une grande buveuse mais il semble un peu injuste qu’à ce stade de sa vie, elle doive renoncer à l’un des rares plaisirs. » Bien qu’elle soit rarement vue en train de boire en public, elle apprécie apparemment un verre la plupart des soirs. Selon des sources du palais, sa boisson de prédilection est souvent un martini sec qui se trouve également être le favori du prince Charles. Au dîner, la reine savoure généralement un verre de vin doux et, selon sa défunte cousine Margaret Rhodes, elle est connue pour boire un verre de champagne avant de se coucher. Mais maintenant, Sa Majesté ne boira que de l’eau et des boissons gazeuses. « L’alcool a disparu, ses médecins veulent s’assurer qu’elle est aussi en forme et en bonne santé que possible », confirme une deuxième source. Mis à part son martini sec tous les soirs, la reine est une fan de Dubonnet et de gin, qui était la boisson préférée de la reine mère. L’année dernière, Buckingham Palace a lancé sa propre marque de gin et la reine autorise la production de vin mousseux à partir de ses vignes à Windsor Great Park.

[From Vanity Fair]

Je suppose que l’une des plus grandes préoccupations du personnel et des médecins de la reine ces jours-ci est son équilibre et le risque de chute. C’est une femme de 95 ans et même si elle était parfaitement sobre toute la journée et la nuit, elle serait toujours un énorme risque de chute juste avec son âge et son histoire. Je pense donc que toutes les histoires de cette semaine sur la reine sont liées – il y a des inquiétudes au sujet des chutes, c’est pourquoi elle utilise une canne et c’est pourquoi ses médecins lui ont dit d’arrêter de boire. Je me demande s’il y a eu une sorte d’incident incitatif qui a conduit à ces changements avec l’alcool et la canne. Autrement dit, je me demande s’il s’est passé quelque chose qu’ils n’ont pas rendu public.

Photos avec l’aimable autorisation d’Avalon Red.