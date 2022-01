garce | Les scènes de Chris Noth seront éditées à partir de la finale « And Just Like That »

Spoilers pour… Et juste comme ça.

En décembre, quatre femmes ont accusé Chris Noth de viol, de tentative de viol et d’agression sexuelle, dans des incidents s’étalant sur les vingt dernières années. Il y a plus de femmes là-bas, et si et quand elles racontent leurs histoires, elles seront crues. À la suite de ces histoires de Me Too, Noth a été licencié de tous ses emplois. Le problème était que And Just Like That avait clairement filmé des scènes entre M. Big et Carrie pour être utilisées dans les épisodes ultérieurs de la série. J’ai tendance à croire la théorie selon laquelle les producteurs se sont précipités pour éditer Noth à partir d’autres épisodes, mais c’est la première confirmation que nous en obtenons :

La finale de la saison à venir pour And Just Like That… ne mettrait apparemment plus en vedette Chris Noth au milieu des allégations d’agression sexuelle contre lui. Le personnage de Noth, John James « M. Big » Preston, décédé auparavant dans le premier épisode du spin-off Sex and the City. Selon TV Line, l’acteur de 67 ans devait également faire une brève apparition aux côtés de Sarah Jessica Parker dans le dernier épisode de la saison 1, mais les images « ne seront pas diffusées ». HBO Max a refusé de commenter. En octobre, Parker – qui joue le rôle de Carrie Bradshaw – et son ancien amour à l’écran Noth ont été photographiés en train de filmer And Just Like That… à Paris. Ils ont été vus en train de filmer sur la Passerelle des Arts, qui est un pont qui enjambe la Seine. Peu de temps après que le personnage de Noth ait été tué dans And Just Like That…, plusieurs femmes ont accusé l’alun Good Wife d’agression sexuelle.

Je pense que c’est bien. C’est mieux que l’alternative, qui laisse cette merde dans la finale et prétend que Noth n’a pas été accusé de manière crédible de plusieurs viols. Je parie que Sarah Jessica Parker est au-delà de la colère – de toute évidence, Widowed Carrie était une grande partie de son histoire et l’une des raisons pour lesquelles elle voulait faire cette série de fakakta. Je me demande quelle partie de la finale a été consacrée à ses scènes avec Noth.

