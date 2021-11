garce | Les Sussex ont également rendu visite à des réfugiés afghans vivant sur la base commune du New Jersey

Après que le duc et la duchesse de Sussex ont rendu visite aux militaires et à leurs familles le jour des anciens combattants, ils se sont rendus aux 10 000 réfugiés afghans vivant à la Task Force Liberty dans la même base commune du New Jersey. Les Sussex se sont rendus dans une salle de classe et se sont joints à eux en chantant «Head, Shoulders, Knees and Toes» et ont travaillé à enseigner l’anglais aux enfants en introduisant des marqueurs de couleur. Les enfants ont pu pratiquer leurs cours d’anglais avec des invités célèbres et Harry et Meghan ont pu pratiquer quelques mots en dari, l’une des langues parlées par les Afghans.

Le couple a également passé du temps avec des enfants afghans à l’école – en rejoignant un cours d’anglais conversationnel (où ils ont utilisé des marqueurs pour enseigner les mots pour les couleurs), en apprenant des mots dari (comme « Tashakur », qui signifie « Merci ») et même en dirigeant une série de « Têtes, épaules, genoux et orteils ». pic.twitter.com/pAw4dI6eLd – Omid Scobie (@scobie) 13 novembre 2021

L’une des choses que les Sussex ont faites pour leur visite dans cette base commune était qu’ils n’avaient PAS apporté leurs propres appareils photo. Ils ont laissé l’équipe de communication de l’US Air Force s’occuper des photos et de la diffusion des informations sur la visite. Les Sussex ont également autorisé l’utilisation de leurs noms pour promouvoir la liste de souhaits Amazon de la Task Force Liberty, encourageant les gens à acheter des vêtements et d’autres articles essentiels pour les réfugiés – vous pouvez voir la liste de souhaits d’Amazon ici. J’ai déjà donné des trucs. Ces bébés ont besoin de manteaux et de chaussures.

Dans un article précédent, j’ai noté à quel point il est intéressant que Meghan et Harry n’aient pas du tout été pap’d lors de leur voyage à New York. Il n’y avait pas de photos de rue, pas de candides alors qu’ils sortaient ou entraient dans un hôtel. Selon Page Six, ils n’ont même pas séjourné dans un hôtel pour ce voyage. Après avoir séjourné au Carlyle lors de leur voyage de septembre à New York, ils ont cette fois-ci séjourné dans un « appartement de luxe au 860 United Nations Plaza dans l’East Side de Manhattan ». Ils avaient huit gardes du corps avec eux, une camionnette de surveillance et ils n’entraient ou ne sortaient du bâtiment que par un parking en sous-sol. Ce qui explique pourquoi il n’y avait pas de photos de rue.

