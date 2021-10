garce | Liens « Bill Clinton a été hospitalisé pour une infection non liée à Covid »

Bill Clinton a été hospitalisé pour une infection non-Covid. CNN dit qu’il avait une infection des voies urinaires qui s’est propagée à sa circulation sanguine. [Just Jared]

de Givenchy nouveau sac est possédé par des démons. [Go Fug Yourself]

Dakota Johnson est celui de Chris Martin « univers. » [LaineyGossip]

C’est le 20e anniversaire de la Journée de la formation! [Pajiba]

Billie Eilish pense Jimmy Kimmel la faisait paraître stupide. [Dlisted]

Devrions-nous nous offrir des fruits chers en cadeau ? [Gawker]

Adèle continue de parler de son retour de Saturne. [Towleroad]

Ben Affleck et Matt Damon parler amitié, collaboration. [Buzzfeed]

Je ne comprends pas celle de Bella Hadid tenue. [Egotastic]

Est-ce que quelqu’un regarde Ghosts ? Je veux savoir si c’est bon. [Seriously OMG]

Ruth Negga a l’air si mignon à Saint Laurent. [RCFA]

Lien source

Le poste garce | Les liens « Bill Clinton a été hospitalisé pour une infection non liée à Covid » sont apparus en premier sur 10z viral.