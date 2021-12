garce | Liens « Brooklyn Beckham en quelque sorte, de manière improbable, a eu une émission de cuisine »

Brooklyn Beckham a été mannequin népotiste, photographe népotiste et maintenant il est chef népotiste. Il a une sorte d’émission de cuisine étrange sur un site de streaming où des chefs professionnels lui apprennent à cuisiner. [LaineyGossip]

La saison 2 de The Witcher sort demain sur Netflix. [Buzzfeed]

Zendaya portait Balmain sur Jimmy Kimmel Live. [RCFA]

Les livres les plus attendus de 2022. [Pajiba]

Steph Curry, avant qu’il ne soit célèbre. [Seriously OMG]

Noomi Rapace portait un grand costume à sa première. [GFY]

Un évêque italien a dit aux enfants que le Père Noël n’est pas réel, maman mia ! [Towleroad]

En fait, je ne déteste pas complètement ça Gabriela Hearst manteau? [Tom & Lorenzo]

Saveur Saveur presque mort via un rocher! [Dlisted]

Reste au pouvoir, crochets de cloche. [Jezebel]

Penelope Cruz dans un costume jaune et sans frange !! [JustJared]

