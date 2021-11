garce | Liens « C’est le 1er novembre, joyeuse saison Mariah Carey à vous et aux vôtres »

Prêt? Allons-y! 🎃➡️🎄#MariahSZN pic.twitter.com/cEaFrRBHwJ – Mariah Carey (@MariahCarey) 1er novembre 2021

Puisque c’est le 1er novembre, c’est le szn officiel de Noël, autrement connu sous le nom de Merry Mariah Szn. C’est l’heure, Mariah Carey nous dit! [Just Jared]

Ce compte IG utilise l’IA pour déterminer à quoi ressembleraient les célébrités si elles avaient vieilli naturellement. Beaucoup d’entre eux ont l’air vraiment sympas! [OMG Blog]

Alec et Hilaria Baldwin a fait une conférence de presse impromptue. [Dlisted]

Examen de la nuit dernière à Soho. [Pajiba]

Roi Régina est en train de créer des « bérets ». [Go Fug Yourself]

Ana de Armas sera une star d’action à la John Wick. [LaineyGossip]

Quelle triste célébrité divulgue ses propres astuces à Deuxmoi ? [Gawker]

La loi du Texas sur l’avortement pourrait avoir des conséquences inattendues. [Towleroad]

Qui a découvert » Paris Hilton? [Starcasm]

Les femmes racontent des histoires d’hommes qui les font se sentir en danger et mal à l’aise dans les espaces publics. Ces histoires sont tellement exaspérantes. [Buzzfeed]

Bella Thorne était le petit chaperon rouge et de la marijuana pour Halloween [Egotastic]