garce | Liens « Je souhaite à tous une bonne année et j’espère que 2022 est meilleur »

Pas de surprise, Buckingham Palace n’a pas voulu Elton John se produire à celui de la princesse Diana 1997 funérailles. La surprise est que les responsables de l’abbaye de Westminster ont fait pression pour Elton. [Towleroad]

La BBC s’est excusée d’avoir interviewé Alan Dershowitz après le Ghislaine Maxwell verdict. Dershowitz a été accusé de… eh bien, vous savez. [Buzzfeed]

le Chris Noth-is-a-predator situation a mis And Just Like That potentiel deuxième saison dans les limbes. Sarah Jessica Parker est probablement fou. [Dlisted]

Le jaune était l’autre couleur de 2021, après le rose vif. [Go Fug Yourself]

chez Katy Perry La résidence à Las Vegas a commencé cette semaine. [LaineyGossip]

Cara Delevingne & Sienna Miller arrivés ensemble à New York ? [Just Jared]

Don’t Look Up était trop long, il y avait trop d’intrigues B et cela ne vaut pas toute cette agitation et cette angoisse, en général. [Pajiba]

J’ai été en ligne tout ce temps et je n’ai pas compris la plupart de ces références, ce qui me fait me demander si j’ai même été en ligne. [Gawker]

Debra Messing a obtenu une percée Covid. [Seriously OMG]

Alessandra Ambrosio était sur un bateau. [Egotastic]

Leslie Odom Jr. aime la mode. [RCFA]

