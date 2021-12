garce | L’invitation par erreur de texte de Thanksgiving est en train d’être transformée en un film Netflix

Après que Cheeto a remporté la présidence en 2016, de nombreux Américains avaient besoin d’une belle histoire pour se remonter le moral. En promenade, Jamal Hinton, un lycéen qui a reçu un texto accidentel de Wanda Dench, qui invitait son petit-fils à Thanksgiving. Jamal a accepté l’offre. Depuis ce texte fatidique en 2016, Jamal revient chaque année chez Wanda pour Thanksgiving. L’année dernière, Wanda a invité la petite amie et la famille de Jamal aux festivités. Malheureusement, c’était la dernière année qu’ils avaient tous avec le mari de Wanda, Lonnie, qui est décédé de COVID en avril. Mais inviter un parfait inconnu au dîner de Thanksgiving et en faire un membre honoraire de la famille n’était pas la fin de cette histoire fantastique. Maintenant, Netflix est en train de développer « l’invitation par erreur de texte de Thanksgiving » dans un long métrage. Jamal a fait l’annonce de l’accord sur Twitter et lui et Wanda ont fait une déclaration conjointe sur la nouvelle. Abdul Williams, qui a écrit le biopic Salt N Pepa et The Bobby Brown Story, développera le scénario de Thanksgiving Text. Nous n’avons pas encore de nouvelles de casting et un réalisateur n’a pas encore été sélectionné. Voici plus sur cette histoire de NPR.

Maintenant, des semaines après avoir célébré Thanksgiving ensemble cette année, Hinton a tweeté une annonce concernant un prochain film Netflix basé sur l’histoire d’une amitié improbable. Le long métrage The Thanksgiving Text suivra l’histoire vraie d’étrangers devenus amis après un accident de texte. « Nous sommes ravis de partager notre histoire avec le monde », ont déclaré Hinton et Dench dans un communiqué commun. « Nous espérons que cela inspirera plus de gens à tendre la main et à établir des liens qu’ils n’établiraient pas normalement. » Abdul Williams, dont les œuvres incluent Lottery Ticket, Salt-N-Pepa et The Bobby Brown Story, écrira le film. Robert Teitel et George Tillman Jr. produiront le film ; leurs œuvres incluent The Hate U Give, la franchise The Barbershop et Men of Honor.

[From NPR]

C’était l’une de mes histoires préférées de 2016. Même si je n’étais pas si choqué par les résultats présidentiels de 2016, 2016 s’est avérée être une année si lourde. Quand j’ai lu l’histoire de Jamal, Wanda et Lonnie, j’ai eu de l’espoir pour les prochaines années. J’étais triste d’apprendre que le mari de Wanda, Lonnie, est décédé de COVID l’année dernière. C’était doux de voir que malgré sa perte, Wanda continuait la nouvelle tradition de sa famille d’avoir Jamal et sa petite amie pour Thanksgiving. Je n’ai pas oublié non plus que nous n’avons pas encore vu de photo de Wanda et de son vrai petit-fils. Je suis tellement content que Netflix ait décidé de faire de ce genre de rencontre mignon un film. Nous avons tous besoin d’une bonne histoire. Le fait que le film soit basé sur une histoire vraie le rend d’autant plus attachant.

Ce genre d’histoire encourage les autres à faire des choses en dehors de leur zone de confort. Wanda aurait pu facilement s’excuser auprès de Jamal et annuler son invitation accidentelle, mais son cœur généreux et son esprit ouvert l’ont aidée à créer une sorte de deuxième famille avec Jamal. J’espère que le film comprendra également l’histoire de chacun. Wanda et Lonnie étaient mariés depuis 42 ans lorsque Lonnie est décédé l’année dernière. Je me demande comment ils se sont rencontrés et ont fondé une famille. C’est triste que nous ayons perdu Lonnie à cause de COVID mais j’espère que ce film immortalisera sa vie et sa générosité. Je veux parier sur qui va jouer. J’adorerais voir Diane Keaton (je sais qu’elle est beaucoup plus âgée que Wanda mais quand même) dans le rôle de Wanda et Kevin Costner dans celui de Lonnie. Jamal me rappelle John Boyega d’une certaine manière, mais John est trop vieux pour jouer Lonnie puisqu’il était lycéen au début. J’ai vraiment hâte de suivre l’évolution de ce film. J’espère que Netflix rendra justice à cet acte de gentillesse.

Aujourd’hui marque notre 6e Thanksgiving ensemble💛 pic.twitter.com/6xas8EVsiM – Jamal Hinton (@Jamalhinton12) 25 novembre 2021

Je suis très heureux d’annoncer notre nouveau partenariat avec Netflix. Nous remercions chacun d’entre vous pour votre amour et votre soutien dans notre voyage au cours des 6 dernières années. On a hâte de raconter notre histoire sur grand écran ! pic.twitter.com/0heCmEWMDM – Jamal Hinton (@Jamalhinton12) 2 décembre 2021

Au plaisir de se retrouver avec la famille et les amis pour Thanksgiving. Jamal a dit qu’il apporterait la tarte à la citrouille. pic.twitter.com/KQO9P8WMTZ – Wanda D (@wandadench) 25 novembre 2021

Pour la première fois depuis que son mari Lonnie est décédé de COVID-19, Wanda Dench s’assoit pour une interview. Wanda est la « grand-mère de Thanksgiving » virale qui a envoyé le texte erroné à @ kingjamal08 en 2016. Maintenant, Jamal a fait toute la différence en l’aidant à guérir❤️https://t.co/5wLyW51qCE pic.twitter.com/hMobqOaKYG – Briana Whitney (@BrianaWhitney) 21 mai 2020

