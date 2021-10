garce | Lori Loughlin a payé en privé pour «faire passer deux étudiants à quatre ans d’université»

Nous n’avons pas discuté de Lori Loughlin depuis plusieurs mois et ça me va. Avant de plaider coupable à une accusation réduite l’année dernière dans le scandale de la fraude universitaire, elle couvrait les médias de ses conneries basées sur la foi, malheur à moi. Après qu’elle soit allée en prison, c’est une toute nouvelle Lori. C’est devenu réel pour elle : elle a fait son temps, elle a payé ses amendes, elle a vu son mari purger sa peine de prison, et ils en ont pris un sacré coup financièrement et professionnellement.

Alors… Je ne peux pas vraiment m’indigner du fait que Lori soit de retour aux émissions de Hallmark Channel. Hallmark l’a licenciée lorsqu’elle a été arrêtée, mais elle a pu retourner sur la chaîne et organiser un spin-off de son émission originale, celle-ci intitulée When Hope Calls. Ce n’est pas du matériel Oscar ou du matériel Emmy – c’est juste un truc sucré de Hallmark. Il y a eu beaucoup d’angoisse à ce sujet, comme comment ose-t-elle encore travailler ! Je comprends, mais encore une fois, ce n’est pas une télévision de prestige. Voici un aperçu récemment publié de son nouveau spectacle:

Ceci est tellement mauvais! Comment quelqu’un peut-il être fou de ça ? C’est gênant. Et elle le fait si clairement pour l’argent, et je suppose qu’elle le fait juste pour faire quelque chose, pour travailler et se remettre sur pied professionnellement.

Pendant ce temps, dans un mouvement qui, je suppose, était destiné à promouvoir ce gâchis Hallmark, quelqu’un a divulgué une nouvelle intéressante à Us Weekly: Lori a payé les frais de scolarité de deux étudiants.

Se concentrer sur la suite. Suite à son implication dans le scandale des admissions à l’université, Lori Loughlin cherche à « mettre le passé derrière elle », a déclaré une source exclusivement à Us Weekly. « Elle a purgé sa peine de prison et a terminé sa probation, son service communautaire et payé toutes ses amendes judiciaires », révèle l’initié à Nous à propos de l’alun Full House, 57 ans. Après sa libération, la source détaille l’approche positive de Loughlin vis-à-vis de sa vie alors qu’elle « continue à travailler avec Project Angel Food » après avoir terminé ses 100 heures de service communautaire requises. Le tribunal lui a également ordonné de payer 150 000 $ d’amende. L’ancien de Summerland s’est également « arrangé en privé pour faire passer deux étudiants à quatre ans d’université » et a payé leurs frais de scolarité et les dépenses qui, selon l’initié, totalisent plus de 500 000 $. Loughlin regarde vers son avenir dans l’espoir qu’elle « soit autorisée à aller de l’avant », a déclaré la source Nous, notant que l’actrice a l’impression qu’il y a « cette stigmatisation qui lui est attachée par des gens qui ne veulent pas qu’elle ait du succès. . »

[From Us Weekly]

J’étais tout à fait d’accord avec tout cela jusqu’à la dernière citation ! Elle a l’impression qu’il y a « cette stigmatisation qui lui est attachée par des gens qui ne veulent pas qu’elle réussisse ». Madame, nous sommes juste en colère que vous n’ayez pas reçu une punition plus sévère. Si vous faisiez une année complète de prison et en sortiez vraiment changé et humble – puisque vous avez commis des crimes fédéraux – vous ne vous inquiéteriez pas que les gens s’enracinent contre vous. Vous ne feriez que garder la tête baissée et continuer les choses et réaliser que vous deviez encore faire un travail important pour réparer votre image en lambeaux.

Photos avec l’aimable autorisation d’Avalon Red, Backgrid.