garce | Mark Zuckerberg est poursuivi pour avoir employé un raciste qui détestait Meghan Markle

Je me demande souvent ce que c’est que de travailler pour certains de ces milliardaires bizarres. Pendant les va-et-vient des reportages sur le divorce de Bill et Melinda Gates, Bill Gates ressemblait à un cochon absolu avec ses employées, et j’imagine que cela s’étendait probablement à ses employées de maison aussi. Mais qu’en est-il de Mark Zuckerberg et Priscilla Chan ? De toute évidence, Mark a gagné des dizaines de milliards de dollars grâce au racisme, aux complots meurtriers, au fascisme et aux génocides. Mais à quoi ressemble-t-il en tant qu’employeur et à quoi ressemble-t-il avec son personnel de maison ? Apparemment, lui et Priscilla embauchent des fanatiques racistes et homophobes et ils ne font rien lorsque leurs employés se plaignent. C’est ce qu’allègue un nouveau procès :

Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, et son épouse Priscilla Chan ont été poursuivis pour des allégations d’abus racistes et homophobes infligés à deux membres du personnel par leur ancien patron de la sécurité des ménages, qui aurait inclus une fouille chez Meghan Markle.

Mia King, une femme noire LGBR qui a servi comme assistante aux opérations de sécurité, et un John Doe, un homme gay et handicapé qui travaillait comme responsable des opérations ménagères, ont affirmé avoir été victimes d’abus racistes et homophobes de la part de l’ancien chef de la sécurité du couple milliardaire. Liam Booth, rapports de Business Insider.

Dans leur action en justice jumelle, déposée dans le comté de San Francisco, King a déclaré que Booth l’appelait souvent » ghetto » et se plaignait que Meghan Markle, qui est biraciale, » avait pollué la lignée royale » après son mariage avec le prince Harry.

Doe a également affirmé que Booth, un ancien agent des services secrets dont la race n’a pas été divulguée, aurait fait des commentaires constants sur son homosexualité et lui aurait giflé l’aine dans un restaurant de sushis en 2018.

D’autres employés avaient déjà vu Booth tâtonner les fesses de Doe dans la propriété de Zuckerberg dans le Montana la même année et imiter des «actes sexuels obscènes» devant lui, indique le procès. La propriété principale de Zuckernberg et Chan se trouve dans la région de la baie, mais ils possèdent également des maisons à Hawaï et au Montana.

Booth, un ancien agent des services secrets qui a déjà servi dans les services de protection personnelle du président Barack Obama, a démissionné du bureau de la famille de Zuckerberg en 2019 à la suite d’une enquête sur les plaintes lorsque Business Insider les a signalées pour la première fois. Zuckerberg et Chan ont réfuté ces affirmations, et leur porte-parole personnel, Ben LaBolt, a déclaré dans un communiqué que l’enquête interne de l’entreprise n’avait trouvé aucune preuve d’acte répréhensible.

«Comme nous l’avons déjà déclaré lorsque ces affirmations ont été divulguées de manière anonyme aux médias il y a plus de deux ans, notre family office suit un code de conduite strict qui exige un comportement approprié de tous les membres de nos équipes. Nous nous attendons à ce que chacun de nos employés adhère à ce code de conduite », a déclaré LaBolt. « Toute plainte déposée auprès de notre personnel des ressources humaines est prise au sérieux et fait l’objet d’une enquête et d’un traitement. Nous sommes fiers de l’équipe de professionnels qui travaillent dans le family office et sommes convaincus que ces réclamations, qui cherchent à dénigrer injustement nos collègues, échoueront.

Juste pour que nous soyons clairs, les Zucks ne sont pas accusés de dire que Meghan Markle « a pollué la lignée royale ». Ils sont accusés d’avoir embauché un homme qui a dit ça à d’autres membres du personnel. Les Zucks sont accusés de ne rien faire lorsque d’autres membres du personnel se sont plaints. Ce qui… vérifie, du moins d’où je suis assis. Je ne pense pas que Mark Zuckerberg ferait ce genre de commentaires lui-même, mais il resterait certainement les bras croisés et regarderait les autres faire des commentaires racistes et homophobes. Bon sang, il créerait un algorithme pour promouvoir ce racisme et cette homophobie afin que tout le monde puisse l’entendre et le lire.

