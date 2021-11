garce | Matthew McConaughey clarifie: il est mandat anti-vaccin pour les enfants de moins de 11 ans

Cette semaine, Matthew McConaughey a participé au sommet Dealbook du New York Times, où il a essayé de ressembler à un tambour bongo sensible qui se présentera comme gouverneur du Texas. MM a dit des mots sur les vaccins, et bien qu’il ait dit que lui et sa femme étaient vaccinés, il a également dit que « je ne pouvais pas obliger à vacciner les plus jeunes. Je veux toujours en savoir plus. Son objectif était d’apaiser « les scientifiques » qui savent que les vaccins sont le seul moyen de sortir de cette pandémie infernale, tout en jetant de la viande rouge sur les anti-vaxx. Eh bien, évidemment, cela s’est retourné contre lui et MM a donc dû clarifier sa position sur ses histoires IG :

S’appuyant sur son histoire Instagram, Matthew a partagé avec ses abonnés qu’il aimerait en savoir plus sur la façon dont le vaccin affecterait les jeunes enfants et pourquoi cela doit être un mandat. Cependant, il veut également clarifier qu’un de ses enfants est vacciné, comme lui et sa femme, Camila Alves, le sont. « Quand on m’a demandé mon opinion sur le sujet des enfants et des mandats de vaccination, j’ai répondu : « Je ne pouvais pas encore l’imposer pour les enfants ». Ce qui n’était pas clair, c’est que je faisais spécifiquement référence au mandat des 5-11 ans », a-t-il expliqué. « Ce qui n’est PAS vrai, et insinué avec les gros titres sur les appâts à clics depuis, c’est que je suis contre la vaccination des enfants. C’est faux. En fait, notre fils aîné de 13 ans, Levi, est entièrement vacciné contre le COVID-19. » Matthew a terminé sa déclaration en disant: « J’apprécie l’oreille et la clarté », disant à ses disciples de « continuer à vivre ».

Il a été relativement clair à ce sujet lors du sommet Dealbook, il est contre l’obligation de vaccins pour les enfants. Il ne croit pas que les écoles devraient avoir des mandats de vaccination. Il ne pense pas que les comtés ou les États devraient avoir des mandats de vaccination pour les enfants, même si presque tous les États exigent des vaccins pour les enfants dans les écoles publiques pour des choses comme les oreillons, la rubéole, la rougeole, etc. Pourquoi souligne-t-il ce point à propos des vaccins Covid ? Ses propos ne font qu’alimenter le feu anti-vaxx qu’il y a quelque chose de « mal » avec les vaccins Covid et qu’il est mal de vacciner les enfants par mandat.

