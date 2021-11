garce | Mike Tindall : Avoir des enfants « est un choc énorme » pour le système des hommes

Mike et Zara Tindall ont célébré leur dixième anniversaire de mariage cette année, tout comme le duc et la duchesse de Cambridge. Mike a proposé à Zara peu de temps après que William et Kate ont annoncé leurs fiançailles, et Mike et Zara se sont mariés en Écosse à l’été 2011. Au cours de ces dix années, Mike et Zara ont également accueilli trois enfants, et Zara a donné naissance à leur fils Lucas plus tôt. cette année dans leur maison de Gatcombe Park (ils vivent dans l’une des maisons du vaste domaine de la princesse Anne). Mike a parlé de tout cela et plus encore dans un épisode spécial de Loose Women. Le but de l’entrevue était de souligner la Journée internationale des hommes et de parler des hommes qui accèdent aux ressources en santé mentale. Quelques citations de l’interview de Mike :

S’il serait prêt à renouveler ses vœux après 10 ans de mariage. « Oui, je pense que je le ferais. » L’ancien pro du rugby a ajouté que c’était en partie à cause de tout ce que lui et Zara, 40 ans, avaient vécu depuis qu’ils se sont mariés en juillet 2011, y compris l’arrivée des enfants Mia, 7 ans, Lena, 3 ans, et Lucas, 7 mois.

Ce n’est pas que du soleil et des roses : « Un mariage ou une relation à long terme ne peut pas toujours être des roses et des arcs-en-ciel », a déclaré Mike lors de l’émission télévisée de jour, qui a été renommée Loose Men en soutien à la Journée internationale de l’homme. « Quand vous avez des enfants, c’est un choc énorme, un changement dans votre système que vous n’avez jamais connu et il va y avoir ces routes rocailleuses. Il y a des choses qui vous sont lancées qui doivent vous tester tous les deux et qui mettront à l’épreuve cette relation. Le fait est que personne n’a raison, personne n’a tort. Vous devez y travailler ensemble. »

Lui et Zara s’embrassent : Malgré cela, Mike a admis que Zara, une petite-fille de la reine, a tendance à « rester en colère » si le couple se bat, alors qu’il s’appuie sur ses expériences en tant que joueur de rugby anglais pour passer à autre chose et dire « devrions-nous nous faire un câlin? » une fois la poussière retombée.

Il a eu du mal à s’adapter à sa retraite du rugby : Il « disait ‘oui’ à tout » pour occuper consciemment sa vie le plus possible et l’empêcher physiquement de regarder le rugby. «C’était comme six mois où je ne savais vraiment pas où je voulais aller. Zara dirait probablement que c’était plutôt un an. J’ai fini par aller faire Bear Grylls, donc j’étais absent quand les internationaux d’automne avaient lieu, donc je n’ai pas eu à regarder le rugby auquel j’étais probablement si habitué. C’est difficile. Je suis allé travailler chaque année pendant 17 ans avec 35 à 40 de mes meilleurs potes. J’avais juste l’habitude de traîner avec eux, d’être comme des mecs typiques toute la journée, tous les jours, et puis, un jour, tu te réveilles et – si tu n’as pas prévu l’avenir – tu te réveilles et tes six prochains mois sont ‘ t prévu. Ce n’est pas sur ton réfrigérateur, donc ta femme peut le voir. Soudain, vous vous dites « en fait, je n’ai pas besoin de me lever du lit aujourd’hui ». Je n’ai pas besoin d’aller au gymnase. Et soudain, c’est un endroit assez solitaire. Et peu importe le succès de votre carrière.

Sur ses enfants : « J’avais vraiment envie d’avoir un garçon, mais Mia est arrivée. Au moment où Lena est arrivée, je ne me souciais pas d’avoir une autre fille parce que j’avais eu ce petit bout de chou en Mia. C’était des jours heureux. Le troisième a été très rapide », a-t-il ajouté à propos de l’arrivée récente – et soudaine – de son fils Lucas le 21 mars, qui a accouché sur le sol de la salle de bain du couple après que l’eau de Zara a éclaté. « Elle (Zara) était allongée sur le côté en disant: » ça ne marchera jamais « puis ça s’est passé et dans les 20 minutes, le bébé était venu et j’étais assis sur mon canapé en train de regarder le rugby avec mon petit garçon. Je ne suis plus entouré que de femmes dans ma maison !

Je veux dire, il a trompé Zara quelques mois après leur mariage, donc il ne plaisante pas sur les épreuves et les tribulations du mariage. Une grande partie de ce qu’il dit est cependant conçue pour se donner un laissez-passer pour son comportement, et il essaie clairement de « les deux côtés » de son mariage. Mais peu importe… les inquiétudes de ces gens au sujet de la santé mentale sont profondes comme une flaque d’eau. En gros, ils utilisent simplement la « santé mentale » comme sujet de discussion pour susciter la sympathie. Peu importe mec.

Photos avec l’aimable autorisation d’Avalon Red.