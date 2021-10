garce | Newsweek: Les trolls anti-Meghan monétisent également la haine via YouTube

Bot Sentinel a publié cette semaine son rapport sur son enquête sur la campagne de haine ciblée et coordonnée contre la duchesse de Sussex. L’enquête de Bot Sentinel concernait uniquement Twitter et les plus de 80 comptes Twitter qui sont responsables de l’essentiel de la campagne de haine. Mais Twitter n’est pas la seule entreprise de médias sociaux, et ce n’est pas la seule façon dont les trolls haineux peuvent organiser et monétiser leur haine, leur racisme, leur sexisme et leurs mensonges. La plupart des grands comptes haineux ont également des comptes Instagram et des chaînes YouTube. Newsweek souligne que YouTube est un moyen important pour ces trolls anti-Meghan de monétiser leur haine :

Les trolls de Meghan Markle gagnent de l’argent pour YouTube en répandant la haine contre elle à travers leurs vidéos, peut révéler Newsweek. Un compte, Murky Meg, compte 85 400 abonnés. Lorsqu’elle a été visionnée par Newsweek, une vidéo avec plus de 62 000 vues contenait une publicité pour l’organisation caritative de défense des droits humains Amnesty International.

Le compte YouTube a produit plus de 300 vidéos critiquant le duc et la duchesse de Sussex et propose également des publicités pour les produits Murky Meg, notamment des tasses, des t-shirts et des sacs de marque entre 10 et 15 £ (13,75 $ et 20,63 $).

Amnesty a déclaré à Newsweek qu’elle faisait de la publicité sur YouTube en utilisant un package qui appliquait les contrôles les plus stricts de l’entreprise sur le contenu haineux, mais que sa publicité avait tout de même été placée sur la chaîne de Murky Meg. Dans un communiqué, il a déclaré: «Comme c’est la pratique courante, Amnesty International UK fait de la publicité sur YouTube en utilisant ses paramètres de sécurité les plus stricts, ce qui devrait automatiquement empêcher le placement d’annonces à côté de contenu classé comme haineux ou sensationnel. Amnesty fait campagne contre les abus en ligne et exhorte les sociétés de médias sociaux à intensifier leurs efforts pour lutter contre et supprimer tout contenu préjudiciable. »

Un autre compte, HG Tudor, compte 79 600 abonnés et, lorsqu’il est consulté par Newsweek, contenait des publicités d’un cabinet d’avocats et d’une société de synthèse vocale. Le propriétaire monétise également via un blog qui propose des consultations audio à 150 $ pour une session d’une heure et suggère des clients de différents fuseaux horaires. Un exemple d’une des nombreuses vidéos est intitulé « Harry’s Wife Part 78.10 : The Case of the Stolen Balls (Meghan Markle) ».

Les révélations interviennent après que l’agence d’analyse de données Bot Sentinel a identifié un réseau de 83 comptes qui, selon la société, faisaient partie d’une campagne de haine coordonnée contre Meghan. Le fondateur Christopher Bouzy a référé Newsweek à la chaîne YouTube HG Tudor et a ajouté : « Elle est monétisée. Je serais choqué si les comptes principaux n’étaient pas monétisés d’une manière ou d’une autre, s’ils étaient payés par quelqu’un pour le faire, s’il y avait un autre motif financier derrière cela. Je ne peux tout simplement pas voir ces comptes passer autant de temps chaque jour et il n’y a rien d’autre derrière. Est-ce juste détester les conduire?

Il a ajouté que Twitter gagnerait également de l’argent avec les comptes haineux : « S’ils tweetent 300 ou 400 fois par jour, alors c’est assez substantiel. Les outils que nous utilisons indiquent qu’il y a une portée potentielle de plus de 17 millions d’utilisateurs et c’est assez important. Twitter a pour mission de monétiser les utilisateurs, les vues et les interactions. Ils ne sont pas en train de fermer des comptes, cela va nuire à leurs résultats. »

Je suppose que la publicité YouTube fonctionne un peu comme la publicité sur les blogs, en ce sens que les entreprises embauchent un tiers pour simplement placer leurs annonces sur un éventail de chaînes YouTube. Ce n’est pas comme si Amnesty International était au courant de toutes les chaînes individuelles sur lesquelles leurs annonces sont diffusées. Cela ne fonctionne pas de cette façon. Il s’agit donc d’un échec de YouTube, similaire aux échecs de Twitter dans la fermeture des comptes haineux. C’est aux entreprises comme YT, Instagram et Twitter de déformer la haine en utilisant leurs propres outils pour le faire ! Aussi : mon sentiment est qu’il est probablement plus facile de gagner de l’argent grâce à la haine sur YouTube que sur Twitter. Mais je doute sérieusement que les comptes haineux du « chef de file » ne soient payés que via les médias sociaux et YT.

