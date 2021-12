garce | OK ! : Taylor Swift et Joe Alwyn se sont secrètement fiancés récemment à Londres ??

Lorsque Taylor Swift a sorti la vidéo de « I Bet You Think About Me » il y a quelques semaines, j’ai vu certains membres de Snake Fam parler de la façon dont Taylor était assez évident sur la façon dont Joe Alwyn doit proposer. Alors que l’imagerie du clip de Taylor est généralement assez féminine et princesse, le « Je parie que vous pensez à moi » contient de gros indices que Tay-Tay a le mariage en tête, y compris Taylor portant une robe de mariée géante et dansant avec un marié (joué par Miles Teller). Et oui, je sais que le message réel de la vidéo est que le « marié » pense de manière obsessionnelle à Taylor lors de son mariage avec une autre femme, mais allez. Taylor veut porter cette grande robe blanche dans la vraie vie quand elle épouse Gorgeous Joe. Et ne le sauriez-vous pas, OK ! Le magazine prétend que Taylor et Joe vont se marier par surprise en décembre ??

Oubliez l’écharpe – ces jours-ci, Taylor Swift a des choses bien plus excitantes en tête. Une source dit OK ! qu’après quatre ans de relation, le chanteur est enfin prêt à officialiser les choses avec Joe Alwyn ! Selon la source, le couple, qui a longtemps gardé leur romance sous le radar, est passé au niveau supérieur lorsque l’acteur britannique, 30 ans, a récemment posé la question lors d’un dîner intime à Londres. « Il a emmené Taylor dans son restaurant préféré et lui a dit de fermer les yeux parce qu’il avait une surprise », raconte la source. « Le mot est qu’il a ensuite glissé une énorme bague en diamant sur son doigt de fiançailles et lui a demandé de l’épouser. Bien sûr, Taylor a dit oui. Les préparatifs du grand jour sont déjà en cours. Les tourtereaux, qui ont emménagé dans une maison de ville de 9 millions de dollars dans le quartier chic de Primrose Hill à Londres en mars, « ne veulent pas perdre de temps », a déclaré la source, qui dit qu’ils visent à se marier le jour du 32e anniversaire de Taylor, le 13 décembre. « Ils ont trouvé un domaine de rêve et prévoient d’inviter environ 200 de leurs amis et de leur famille les plus proches », poursuit la source, ajoutant que les meilleures amies de Taylor, Selena Gomez et Blake Lively, feraient probablement partie de ses demoiselles d’honneur. C’est beaucoup à faire (en peu de temps !), mais si quelqu’un peut le faire, c’est bien Taylor. « Elle parle de mariage et de fonder une famille depuis longtemps », ajoute la source. «Elle a beaucoup de gens qui peuvent aider à donner vie à sa vision, y compris Joe. Taylor sait qu’elle a trouvé son âme sœur.

[OK! Magazine, print edition, December 6, 2021]

Joe et Taylor sont ensemble depuis cinq ans, presque exactement. Elle a laissé suffisamment de miettes de pain pour suggérer qu’elle a rencontré Joe peu de temps après la fin de son histoire avec Tom Hiddleston, c’était en septembre 2016. Alors… ouais. Cinq ans. Cela arrive au point où Tay et Joe doivent se marier ou rompre. Honnêtement, je ne sais pas lequel ! Je l’ai déjà dit, mais je pense que Taylor a été timide au sujet du mariage parce qu’elle ne veut pas du tout compromettre son argent. Un contrat de mariage solide comme le roc aiderait ! Mais non, je ne crois pas qu’ils auront un mariage le jour de son anniversaire.

