garce | Oui, les Windsors se font vraiment peser à Sandringham avant Noël

Même si j’ai dit dans le podcast de cette semaine que j’avais prévu de voir Spencer, je ne l’ai toujours pas fait ! Je le ferai, je le ferai, promis. J’avais hâte de le voir surtout parce que c’est un instantané de l’une de mes histoires parallèles préférées dans les potins royaux, à savoir que Noël à Sandringham sonne vraiment horrible. Chaque année, les journalistes royaux détaillent consciencieusement à quel point le « Noël royal » est infernal, avec son horaire militaire, une demi-douzaine de changements de garde-robe chaque jour et des traditions fortement germaniques. La reine aime aller à l’église non pas une mais deux fois le jour de Noël. Les enfants ne sont pas autorisés pour la plupart des célébrations royales de Noël. Il existe des protocoles stricts partout où vous regardez. Pas de cadeau le jour de Noël, et les cadeaux qui sont échangés (la veille de Noël) doivent être bon marché ou faits à la main. Le scénariste de Spencer, Steven Knight, a également révélé une autre horrible tradition royale de Noël : les gens sont pesés à leur arrivée et à leur départ.

Les Windsor ne sont pas que des traditionalistes. Comme l’indique clairement le documentaire Sandringham: The Queen at Christmas, ils sont également une famille de militaires, ce qui signifie que les vacances de 72 heures sont programmées avec une précision militaire et une stricte attention au protocole royal. Par exemple, même maintenant, les arrivées à Sandringham sont chorégraphiées – les membres de la famille royale les plus juniors arrivant en premier et les membres de la famille royale seniors suivant.

Selon une tradition remontant à la reine Victoria, les invités sont toujours tenus de se peser sur des balances antiques à leur arrivée et avant de partir, la raison étant qu’ils ne s’amusaient que s’ils gagnaient trois livres. En 1991, Knight dit que la boulimie de Diana était connue dans les murs du palais mais jamais discutée. « Le fait qu’une personne atteinte de sa maladie se rende à un endroit où vous devez être pesé à votre arrivée », explique Knight, est particulièrement résonnant.

Selon la tradition allemande, les cadeaux sont échangés la veille de Noël, un rite de passage difficile pour les nouveaux arrivants de Sandringham étant donné la fascination de la famille royale pour les cadeaux bon marché. Il y a des dîners formels en cravate noire la veille de Noël et à Noël, avec des plans de salle établis par la reine elle-même. (Une règle : les couples sont séparés pour une meilleure conversation.) L’étiquette à table est importante. Apparemment, selon le documentaire susmentionné, les invités ne devraient pas saupoudrer de sel et de poivre directement sur leur nourriture, mais sur l’assiette elle-même. Les verres à vin ne doivent être touchés que par le pied. Lorsque la reine pose sa fourchette et son couteau, tous les invités doivent également déposer leurs ustensiles.

À Noël, il y a le photo-call annuel et la marche jusqu’à l’église avant que la reine ne diffuse son émission de vacances annuelle. Le dîner de Noël est une affaire de cravate noire pour laquelle les diadèmes et les beaux bijoux sont encouragés. La commode de la reine, Angela Kelly, a révélé que le monarque change de garde-robe jusqu’à sept fois par jour pendant la période des fêtes et donne le ton à ce que les autres invités doivent porter.

« Une fois que Sa Majesté a choisi sa robe pour le dîner, une note manuscrite est épinglée dans le couloir des commodes détaillant ce qu’elle portera, afin que les femmes de chambre de la reine puissent choisir une robe appropriée pour la dame dont elles s’occupent. Kelly a écrit dans son livre The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe.

« Imaginez Diana dans sa situation et le fait que tout est basé sur la nourriture, et tout est basé sur ce que vous portez et votre apparence », dit Knight. « Et cela signifie quelle forme vous êtes. Donc tout tourne autour de ce qui est dans le miroir, pas de ce qui est vraiment là. J’ai beaucoup utilisé des miroirs dans le script parce qu’il s’agit de reflet, et elle n’est pas le reflet. Elle est elle-même.

La question de « peser les membres de la famille royale à leur arrivée à Sandringham » est apparemment traitée dans Spencer, car le film traite également de la boulimie de Diana et du nombre de déclencheurs auxquels elle était confrontée chaque fois qu’elle se rendait à Sandringham. Alors qu’elle a passé son enfance sur le domaine (avant que son père ne devienne le comte Spencer), elle détestait absolument ça et détestait aller dans la grande maison de Sandringham. Aussi, si quelqu’un essayait de me peser lors d’une réunion de famille, je lui jetterais les mains, OMFG.

Photos avec l’aimable autorisation d’Avalon Red, ‘Spencer’.