garce | Page six: Jennifer Garner a été celle qui a choisi Affleck à maintes reprises

Dans notre prochain podcast, qui sortira demain matin (abonnez-vous, nous sommes Gossip with Celebitchy), Kaiser et moi parlons de quelque chose dont nous n’avons pas encore beaucoup discuté – que Ben Affleck ne semble pas sobre dans son récent entretiens. Je l’ai regardé sur Kimmel et j’ai vu des extraits de son interview avec Howard Stern. Il injurie ses mots, ses yeux sont à moitié fermés et on peut dire qu’il est sur quelque chose. Il est très possible qu’il soit simplement cuit. La marijuana récréative est tout à fait légale en Californie. Si tel est le cas, Affleck n’est pas au niveau de Seth Rogen où il peut fumer/vapoter toute la journée et parler clairement et de manière compréhensible. Un élément clé de son travail consiste à donner des interviews pour promouvoir son travail, et il s’en sort mal, comme le montre la controverse sur ses citations à Howard Stern.

Alors que certaines personnes ont défendu les citations d’Affleck à Stern, il a vraiment dit ces choses. Il a dit d’autres choses élogieuses à propos de Garner, pour être juste. Bien sûr, cela faisait partie d’une conversation plus large, mais la façon dont il a géré les retombées n’était pas géniale. Garner a géré son divorce et les problèmes de substance en cours d’Affleck avec tant de grâce. Il l’a trompée avec leur nounou en 2015 et il l’a trompée avec la productrice SNL Lindsay Shookus. Elle a quand même organisé une intervention et l’a littéralement conduit en cure de désintoxication après avoir recommencé à boire en 2018. Garner a gardé le silence sur le fait qu’Affleck la blâmait à moitié pour son problème d’alcool. Quelqu’un a donné des citations à Page Six sur ce qu’elle pourrait ressentir, ce qui est naturellement énervé.

Maintenant, des sources autour de l’actrice sont furieuses qu’Affleck ait exprimé ses frustrations au sujet de leur mariage avec Howard Stern cette semaine – et ait blâmé leurs problèmes pour son alcoolisme. « C’est dégoûtant », a déclaré un initié de l’industrie qui connaît bien Affleck et Garner à propos des commentaires de l’acteur. «Jen a été la seule à le ramasser maintes et maintes fois lorsqu’il a fait des choses horribles – tombé du wagon ou pire. « Jen l’a soutenu parce qu’elle l’aime. C’est la mère de ses enfants. Une autre source bien placée a déclaré à Page Six : « Quiconque connaît le comportement des toxicomanes sait à quel point ces commentaires peuvent être faux pour n’importe quel toxicomane, mais en particulier Ben. C’est l’un des premiers principes des AA de ne pas blâmer votre maladie. Aux amis de Garner, les nouveaux commentaires d’Affleck font écho au discours ignoble qu’il a prononcé lorsqu’il a accepté l’Oscar du meilleur film pour avoir réalisé « Argo » en 2013. « Je tiens à vous remercier d’avoir travaillé sur notre mariage pendant 10 Noëls », a déclaré Affleck sur le podium. « C’est bon. C’est du travail, mais c’est le meilleur genre de travail. Et il n’y a personne avec qui je préfère travailler !

[From Page Six]

Je suis content qu’ils aient évoqué le compliment de Ben à son égard lors de son discours aux Oscars. C’était tellement grossier ! Je pense que les sources de Page Six ne sont que des potins comme nous, car nous en avons parlé dans le Celebitchy Zoom et sommes arrivés à la même conclusion à propos de Garner. Les gens ont tellement plus de sympathie pour elle maintenant que Ben y met le pied. Ben blâme d’autres personnes et situations pour sa consommation d’alcool alors qu’il est le dénominateur commun. De plus, Garner l’a tellement aidé! C’est probablement la raison pour laquelle il est devenu sobre, et non l’inverse. Qui va-t-il blâmer pour tout ce qui se passe avec lui maintenant? Il a blâmé J.Lo, pendant des années, pour son effondrement de carrière après Gigli. Il tourne à nouveau en spirale et s’auto-sabote à nouveau, tout comme son modèle.

Garner et Affleck sont montrés ensemble à l’extérieur le 9 12, avant la sortie de l’interview. Les photos d’elle avec la tasse datent du 15/12. Les photos de la voiture datent de 2018. Crédit : Backgrid