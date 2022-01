garce | Pape François : C’est « égoïste » que les gens élèvent des animaux et non des enfants

Le pape François est un homme aux multiples facettes, fascinant et exaspérant. Ces dernières années, il a montré plus d’acceptation des catholiques pro-choix, il a jeté les mains quand quelqu’un est devenu trop agressif avec lui, et les « j’aime » de son compte Instagram ont révélé qu’il était un homme de cul. Je l’ai dit plusieurs fois, mais j’aime vraiment Francis. Il semble être un gars sympa au-delà de toute la politique du Vatican. Mais c’est là que je trace la ligne : le pape François s’en prend désormais aux personnes qui élèvent des animaux et non des enfants.

Le pape François a critiqué les couples qui choisissent d’avoir des animaux de compagnie au lieu d’enfants comme étant égoïstes, arguant que leur décision de renoncer à la parentalité entraîne une perte d’« humanité » et nuit à la civilisation. Le Pape a fait ces commentaires mercredi en s’adressant à une audience générale au sujet de Saint Joseph, le père terrestre de Jésus. François louait la décision de Joseph d’élever Jésus comme « l’une des plus hautes formes d’amour » lorsqu’il a abordé le sujet de l’adoption et des enfants orphelins aujourd’hui. Il s’est ensuite concentré sur les couples qui optent pour des animaux plutôt que pour des enfants. « On voit que les gens ne veulent pas avoir d’enfants, ou juste un et pas plus. Et beaucoup, beaucoup de couples n’ont pas d’enfants parce qu’ils ne le veulent pas, ou ils n’en ont qu’un – mais ils ont deux chiens, deux chats… Oui, les chiens et les chats remplacent les enfants », a déclaré le pape. « Oui, c’est drôle, je comprends, mais c’est la réalité. Et ce déni de paternité ou de maternité nous diminue, il enlève notre humanité. Et ainsi la civilisation devient vieillie et sans humanité, car elle perd la richesse de la paternité et de la maternité. Et notre patrie souffre, car elle n’a pas d’enfants. Les remarques du Pape, bien que surprenantes venant d’un pontife progressiste, font écho aux enseignements de l’Église catholique sur l’importance des couples qui portent ou élèvent des enfants – et les conséquences démographiques potentielles de ne pas le faire. Francis a déclaré que les couples qui ne peuvent pas avoir d’enfants biologiquement devraient envisager l’adoption. « Combien d’enfants dans le monde attendent que quelqu’un s’occupe d’eux », a déclaré Francis. « Avoir un enfant est toujours un risque, que ce soit naturellement ou par adoption. Mais il est plus risqué de ne pas les avoir. Il est plus risqué de nier la paternité, ou de nier la maternité, qu’elle soit réelle ou spirituelle.

Quoi dans le monde? Il y a tellement plus de nuances dans la conversation sur les enfants et la parentalité au-delà de « trop de gens élèvent des animaux de compagnie au lieu d’enfants ! » Certaines personnes préfèrent simplement les animaux, certaines personnes ne veulent qu’un seul enfant, certaines personnes ne veulent pas adopter et certaines personnes ne veulent pas d’enfants du tout. Tout le monde n’est pas obligé d’être parent ou VEUT être parent. Tout le monde est différent. Acceptez ces différences. D’ailleurs Francis n’est ni marié ni père ! Il menait une vie normale avant la prêtrise, mais cette vie normale n’impliquait pas d’avoir des enfants. Quelqu’un offre à cet homme un chiot ou un chaton. Cela le changera. Soudain, l’Instagram du Saint-Siège sera plein de photos de chats. Papal Kitteh !! (Aussi : le pays d’origine de Franny, l’Argentine, n’est-il pas une immense culture qui aime les animaux ? Bizarre.)

