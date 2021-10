garce | Personne ne sait si la reine Elizabeth a déjà reçu son rappel de Covid

Nous ne couvrons pas tous les événements de la reine Elizabeth. Nous ne l’avons jamais fait, car beaucoup de ces événements sont assez ennuyeux et pas très notables. En raison de ce travail, je suis conscient que QEII travaille beaucoup depuis son retour de ses longues vacances d’été à Balmoral. Le Daily Mail a détaillé le nombre d’événements que QEII a entassés au cours des deux dernières semaines seulement: elle a été vue ou a organisé des événements à Windsor 10 jours sur 14, et certains de ces jours impliquaient des voyages et des événements consécutifs. Dans l’ensemble, j’ai tendance à croire qu’une femme de 95 ans serait légitimement fatiguée après tout cela, et son épuisement serait une raison suffisante pour annuler le voyage en Irlande du Nord à la dernière minute. Mais la couverture du Daily Mail a ajouté de nouvelles rides :

La reine se repose maintenant au château de Windsor et devrait toujours à ce stade assister à des événements liés à l’événement Cop26 à la fin de ce mois. Un porte-parole de Buckingham Palace a déclaré dans un communiqué publié peu après 11 heures ce matin: » La reine a accepté à contrecœur un avis médical pour se reposer pendant les prochains jours. Sa Majesté est de bonne humeur et est déçue de ne plus pouvoir se rendre en Irlande du Nord, où elle devait entreprendre une série d’engagements aujourd’hui et demain. La reine envoie ses meilleurs vœux au peuple d’Irlande du Nord et se réjouit de la visiter à l’avenir.’ Une source royale a déclaré qu’il n’y avait «aucune raison de faire preuve de prudence» concernant la santé de la reine – et sa décision ne serait pas liée au coronavirus. Son état n’a pas été révélé. La reine est doublement vaccinée, après avoir reçu son premier vaccin par un médecin de famille au château de Windsor le 9 janvier et son deuxième fin mars avant ce qui était sa première apparition publique en cinq mois. Buckingham Palace n’a pas voulu dire si le chef de l’État avait reçu son rappel Covid-19, mais compte tenu de son âge, il est probable qu’elle l’ait déjà eu. La reine a effectué 136 engagements en personne ou par liaison vidéo sur 130 jours l’année dernière malgré la pandémie, seuls la princesse Anne (148 sur 145 jours) et le prince Charles (146 sur 141 jours) en ont terminé davantage.

[From The Daily Mail]

Hum. Je pense que la réticence de Buckingham Palace à dire si QEII a ou non reçu le rappel signifie probablement qu’elle ne l’a pas fait. C’était un gros problème que la reine ait même permis que son statut vaccinal soit confirmé, mais je pense que si elle avait reçu le rappel, ils diraient sûrement cela? D’autant plus que l’annulation du voyage en Irlande du Nord était vraiment de dernière minute, ils savaient qu’il y avait forcément de la spéculation.

Il semble également y avoir une vague d’inquiétude palpable que la reine ne sera pas au premier plan à Glasgow pour la conférence des Nations Unies sur le climat qui commence le 31 octobre. La Chine, la Russie, l’Australie et l’Inde n’ont même pas répondu, mais d’autres leaders mondiaux (comme Joe Biden) seront là. J’ai deux réflexions simultanées : personne ne croit que le prince Charles agissant en tant que tête d’affiche royale aura le même impact à la COP26, et en plus de cela, les Windsors comptaient sur « être vus » et être considérés comme des poids lourds de l’environnement. Ce n’est pas que les gens font la queue pour voir la reine, c’est que la reine et les membres de la famille royale sont désespérés d’être considérés comme des figures légitimes dans le monde de la politique environnementale.

Photos avec l’aimable autorisation d’Avalon Red, Backgrid.