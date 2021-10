garce | Pete Buttigieg se fait chier par les conservateurs sur le congé parental

En 2014, il y a eu une grosse galère dans la Major League Baseball – Daniel Murphy des Mets a pris ses trois jours complets de congé de paternité pour voir naître son enfant et soutenir sa femme. Ce faisant, il a raté le match d’ouverture de la saison des Mets. La MLB a un syndicat de joueurs et le syndicat a obtenu avec succès un congé de paternité dans le cadre de ses négociations collectives en 2011. Les commentateurs sportifs de la vieille garde dégoulinaient de toxicité sur la façon dont il était pathétique que de grands joueurs de baseball virils veuillent être des partenaires, des maris et des pères de soutien. . La bonne chose à propos de cet incident est qu’il y a eu un contrecoup important aux douchebags toxiques, et il y a eu une conversation de fond sur l’importance du congé de paternité. J’aurais espéré que d’ici l’année de notre seigneur Beyonce 2021, nous n’aurions plus besoin d’avoir ces conversations.

Fin août, le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg et son mari Chasten ont accueilli leurs jumeaux, Penelope Rose et Joseph August. Je ne savais pas jusqu’à présent que les fonctionnaires du Cabinet n’avaient pas les mêmes prestations de congé parental que les autres employés fédéraux, mais Pete s’en fichait – il a fini par prendre quelque chose comme sept ou huit semaines de congé parental. Politico l’a décrit comme « Pete était MIA » et « comment ose-t-il quitter l’administration pour quelque chose d’aussi sans importance que de créer des liens avec ses bébés et de soutenir son épouse ».

Pete Buttigieg a été MIA. Alors que les ports américains étaient confrontés à un trafic d’ancre à ancre et que le Congrès s’était presque effondré à cause du projet de loi du président sur les infrastructures ces dernières semaines, le secrétaire aux Transports, habituellement omniprésent, faisait profil bas. L’un des communicateurs incontournables de la Maison Blanche n’est pas apparu à la télévision. Il était absent à Capitol Hill lors des négociations sur le projet de loi qu’il avait précédemment aidé à vendre à différents membres du Congrès. Les critiques conservateurs ont essayé (en vain) de faire évoluer #WheresPete et Fox News a publié un article le 4 octobre avec le titre : « Buttigieg reste silencieux sur la congestion croissante des ports alors que les problèmes de transport se développent avant les vacances. » Ils ne l’avaient pas annoncé auparavant, mais le bureau de Buttigieg a déclaré à West Wing Playbook que le secrétaire était en fait en congé payé depuis la mi-août pour passer du temps avec son mari, Chasten, et leurs deux nouveau-nés. « Pendant les quatre premières semaines, il était principalement hors ligne, à l’exception des décisions importantes des agences et des questions qui ne pouvaient pas être déléguées », a déclaré un porte-parole du ministère des Transports. « Il a intensifié ses activités depuis lors. » Ce faisant, Buttigieg « continuera à prendre du temps au cours des prochaines semaines pour soutenir son mari et s’occuper de ses nouveaux enfants », a ajouté le porte-parole. Cette rampe a été abrupte cette semaine, alors que Buttigieg revient à ses habitudes médiatiques «aller partout». Depuis le 7 octobre, Buttigieg est apparu sur « Morning Joe » de MSNBC, « MSNBC avec Geoff Bennett », « New Day » de CNN, « Morning Bell » de CNBC, « Balance of Power » de Bloomberg TV et le podcast NPR Politics. Il a participé à des événements virtuels pour promouvoir le projet de loi sur les infrastructures avec le Commercial Club of Chicago et la Citizen Budget Commission de New York. Il a également assisté à une réunion de haut niveau avec le président Joe Biden mercredi sur les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement.

Politico et Fox News ont essayé de faire de «comment ose-t-il prendre un congé parental» une chose pendant une grande partie de jeudi et vendredi. Tucker Carlson était particulièrement méchant à ce sujet lors de son émission du jeudi soir, faisant une fissure sur l’allaitement.

Tucker Carlson se moque de Pete Buttigieg pour avoir pris un congé de paternité: « Le congé de paternité, ils l’appellent, essayant de comprendre comment allaiter, aucun mot sur la façon dont cela s’est passé. » pic.twitter.com/zFnp6uSser – nikki mccann screamírez 👻 (@NikkiMcR) 15 octobre 2021

Répugnant. Le secrétaire Buttigieg est cependant parfaitement capable de se défendre – lors de son interview éclair vendredi, Pete a déclaré que Tucker Carlson « ne comprend pas le concept d’alimentation au biberon, encore moins le concept de congé de paternité,… Ce qui est vraiment étrange, c’est que, vous sais, c’est d’un côté de l’allée qui revendiquait le manteau d’être pro-famille. Ce que nous avons en ce moment, c’est une administration qui est en fait pro-famille. Pete a également accordé une belle interview au NY Times où il a expliqué comment la garde d’enfants et l’éducation des enfants fonctionnent : « L’important, c’est d’avoir une nouvelle appréciation personnelle du fait que c’est du travail. C’est peut-être du temps loin d’un rôle professionnel, mais c’est vraiment du temps.

Quoi qu’il en soit, je suis tellement content qu’il ait eu ce temps avec ses bébés et il ne semble pas du tout que le président Biden soit fou du fait que son secrétaire aux transports prenne congé. Le gâchis de la chaîne d’approvisionnement n’est pas la faute d’un seul homme, d’un seul secrétaire du Cabinet. Et nous voyons un excellent exemple de ce à quoi ressemble une administration véritablement pro-famille.

