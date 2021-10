garce | Peter Sarsgaard : Un collègue acteur m’a offert OxyContin, mais je n’en voulais pas

Cette semaine, la mini-série de Hulu Dopesick commence. Dopesick est l’histoire vraie de la crise de l’OxyContin en Amérique, où Big Pharma – en particulier Purdue et la famille Sackler – a vendu Oxycontin comme analgésique non addictif à d’énormes pans de l’Amérique rurale et urbaine. Ils ont à eux seuls créé l’une des plus grandes crises de dépendance aux opioïdes des cinquante dernières années. Peter Sarsgaard est dans la mini-série, jouant un procureur américain adjoint qui commence ce qui s’avérera être une enquête fédérale massive sur OxyContin et Purdue. Peter a discuté avec Page Six du médicament, d’Hollywood et de Big Pharma. Il a aussi donné un petit objet aveugle :

Il s’est vu offrir Oxy par un acteur anonyme : « Un autre acteur m’a déjà offert OxyContin et j’ai vu ce que cela lui a fait. Donc, aucune partie de moi ne veut de ce genre de choses », a déclaré Sarsgaard, 50 ans, exclusivement à Page Six, sans nommer son collègue toxicomane. « En raison de l’histoire de ma famille avec un certain nombre de personnes, je ne fais rien. Je viens aussi d’une industrie où j’ai vu des gens mourir de toutes sortes de drogues. Il ne prend que ce que son médecin lui donne : « Je ne dis pas [drug] un produit pharmaceutique et c’est OK parce que la FDA l’a approuvé. Il y avait des lobbyistes qui les ont fait approuver. Je ne fais pas confiance à ça. Je fais confiance à mon médecin ; J’ai un bon médecin. Pourquoi il a été attiré par Dopesick : « J’ai un lien personnel dans ma vie, plusieurs liens personnels avec des personnes qui ont lutté avec cette chose exacte d’une manière ou d’une autre. » Sur la famille Sackler : « Je veux dire, ils – théoriquement, ils sont humains. Ils doivent ressentir un certain sentiment de honte. Mais parfois, lorsque vous êtes dans cette profondeur, la dissonance cognitive prend le dessus et vous n’êtes pas vraiment capable d’y faire face car ce serait trop horrible.

Je pense que les gens ont cette idée d’Hollywood comme de l’herbe, de la cocaïne, de l’alcool et des champignons, mais je pense qu’il y a tellement de produits pharmaceutiques qui circulent à Hollywood ces jours-ci. Pas seulement Oxy, d’autres opioïdes et de la kétamine, mais aussi toutes sortes de stéroïdes lourds. C’est ainsi que les hommes sont capables de « transformer » leur corps en une forme de super-héros si rapidement parfois. Pourtant, je suis curieux de savoir quel acteur a offert à Peter de l’Oxy. Je n’ai aucune supposition.

