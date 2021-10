garce | Pierre Casiraghi est le nouvel ambassadeur de la marque masculine Dior : un bon choix ?

Parfois, j’aime juste regarder et parler de jolies personnes qui ne font rien. C’est ainsi avec Pierre Casiraghi et son épouse Béatrice Borromeo. Au fil des années, je pense qu’il est juste de dire que Pierre et Béatrice forment l’un des couples les plus attrayants et élégants de Monaco. C’est Pierre qui est passé au niveau supérieur – Béatrice est une aristocrate italienne et la leur est une union de vieilles familles européennes, ainsi qu’une consolidation de la richesse, du pouvoir, de la beauté et des relations. De plus, ils se complètent physiquement. C’est un grand cygne élégant et il est grand, en forme, barbu et bronzé. C’est un marin de loisir. Elle… porte de jolis vêtements. Ils ont deux fils, Stefano et Francesco. Ils semblent vraiment heureux ensemble.

Les « enfants » Casiraghi n’ont pas à se soucier des protocoles royaux et autres pour deux raisons. Premièrement, ils ne sont pas réellement royaux. Et deuxièmement, Monaco n’est pas plein d’amateurs de perles. Pierre, Andrea et Charlotte font tous des « événements royaux » seuls ou avec leur oncle, mais ils font ces événements parce qu’ils veulent être là, en gros. Cela signifie également que les enfants Casiraghi sont libres de « gagner leur vie », ce qui est une blague car ils ont tous hérité d’énormes sommes d’argent. Pourtant, Charlotte modèle et agit comme une muse pour les artistes et les designers. Andrea… euh… eh bien, qui sait. Et maintenant, Pierre se lance dans le mannequinat.

Dior a un nouvel ambassadeur de la mode masculine – et ils n’ont pas eu à chercher bien loin. Pierre Casiraghi, fils de la princesse Caroline de Monaco et petit-fils de l’actrice américaine devenue royauté Grace Kelly, a rejoint la maison de couture française en tant que représentant, selon WWD. L’épouse de Pierre, le mannequin italien Beatrice Borromeo, avait déjà été nommée ambassadrice Dior en février – ce qui n’est pas une surprise, étant donné qu’elle a devancé Kate Middleton et Meghan Markle pour être nommée la plus styliste royale européenne par Tatler plus tôt cette année. « Icône de l’élégance, Pierre Casiraghi devient l’ambassadeur de Dior. L’homme d’affaires monégasque incarne la nouvelle facette du tailleur sans cesse réinventée par Kim Jones [creative of Dior’s men’s line], une modernité intemporelle », a déclaré Dior dans un communiqué à propos de l’homme d’affaires de 34 ans, qui est huitième dans l’ordre de succession au trône monégasque.

« L’homme d’affaires monégasque » ? Je pensais que c’était un gentleman marin ? C’est un homme d’affaires ? D’accord, il l’est, je viens de regarder son Wiki. Il a hérité des entreprises de son père, en gros. Quant à la marque-ambassadeur, je me demande combien ça rapporte. Je ne pense pas que ces ambassadeurs de marque paient autant, il s’agit surtout de prestige et de vêtements gratuits. C’est quand même sympa. Dior pourrait faire bien pire. Peut-être que Dior fait une pièce de théâtre pour attirer l’attention de la marque auprès des Grimaldi après la mort de Karl Lagerfeld – Lagerfeld était ami avec le prince Albert pendant de nombreuses années, et Lagerfeld a compté Charlotte Casiraghi comme l’une de ses ambassadrices et muses de la marque Chanel.

En tout cas, jolies photos.

