garce | Piers Morgan compte 8 millions de followers mais n’a vendu que 5650 exemplaires de son livre, lol

Le New York Times a publié un article intéressant cette semaine : « Des millions d’abonnés ? Pour les ventes de livres, « Ce n’est pas fiable. » L’article explique comment toutes ces personnalités très populaires des médias sociaux avec des millions d’adeptes obtiennent des contrats de livre et ensuite… presque personne n’achète leurs livres. Comme dans, les abonnés des médias sociaux ne sont pas une mesure fiable pour évaluer si le livre de quelqu’un doit être publié ou non. Enfoui dans l’article se trouve un petit fait de publication inestimable sur Piers Morgan, qui compte des millions de followers sur Twitter :

Le journaliste et personnalité médiatique Piers Morgan a eu une performance plus faible. Malgré ses abonnés sur Twitter (8 millions) et Instagram (1,8 million), « Wake Up: Why the World Has Gone Nuts » ne s’est vendu qu’à 5 650 exemplaires imprimés depuis sa publication il y a un an, selon BookScan. Il est difficile de savoir pourquoi cela se produit. Parfois, disent les responsables de l’édition et du marketing, il y a un décalage entre ce que les gens publient sur les réseaux sociaux et le sujet de leurs livres. Peut-être que les livres ne fournissent rien au-delà de ce qu’ils ont déjà mis sur Instagram. Il se peut que l’auteur n’ait pas poussé le livre vers ses abonnés de manière efficace, ou que ces abonnés (ceux qui ne sont pas des bots ou qui ne sont pas payés) ne soient pas très impliqués dans ce qu’il publie.

Huit millions de followers sur Twitter et il ne peut vendre que moins de 6 000 exemplaires de son livre, de la collection Hysterical Shouty Petulant White Man ? Le truc, c’est que j’ai l’impression que la situation de Piers est une aberration – ici en Amérique, les hommes blancs criards et pétulants vendent beaucoup de livres. Pensez : Bill O’Reilly, qui est un auteur assez réussi, tout bien considéré. Le « support » en ligne de Piers Morgan fait-il donc un kilomètre de large et un pouce de profondeur ? A-t-il des millions de bot-followers ? Ou voici une autre théorie : les personnes qui aiment vraiment ce que Piers a à dire savent qu’elles peuvent obtenir sa bile gratuitement sur Twitter et sur Mail Online. Pourquoi payer pour quelque chose qu’il vous criera dessus gratuitement ? Bien sûr, il y a aussi l’explication du rasoir d’Occam : le livre de Piers est nul et personne ne veut le lire.

