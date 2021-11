garce | Podcast n° 107 «Gossip with Celebitchy»: Meghan a appelé à froid les sénateurs républicains

Introduction : Minutes 0 à 1h30

Nous aurons un autre épisode la semaine prochaine et nous serons en congé pendant deux semaines pour Thanksgiving. Nous serons de retour le 4 décembre. Vous pouvez écouter ci-dessous !

Politique : Minutes 1h30 à 6h30

Nous avons un gouverneur républicain cette semaine en Virginie. Glenn Youngkin a battu le démocrate Terry McAuliffe, qui était notre gouverneur de 2014 à 2018. Chandra n’a pas été surpris que Youngkin ait gagné car il lui a rappelé Bob McDonnell, notre dernier gouverneur républicain. Nous avons également un lieutenant-gouverneur et un procureur général républicains et les républicains ont pris le contrôle de la Chambre des délégués de Virginie. Les démocrates ont toujours une faible majorité au Sénat de notre État. Le racisme semble être la principale plate-forme sur laquelle les républicains s’exécutent actuellement.

Gigi Hadid et Zayn Malik : Minutes de 6h30 à 11h30

Cette semaine, nous avons appris une altercation au domicile de Gigi Hadid en Pennsylvanie entre sa mère, Yolanda Hadid, et son petit ami et père de bébé, Zayn Malik, alors que Zayn était à la maison avec leur fille d’un an, Khai. Gigi était à Paris pour la semaine de la mode à l’époque, mais quand elle a entendu cela, elle a annulé les apparitions et est revenue immédiatement. Apparemment, Gigi était au téléphone avec Zayn ou Yolanda lorsque la situation s’est produite.

Nous en avons entendu parler pour la première fois après qu’une source a déclaré à TMZ que Zayn avait « frappé » Yolanda. Zayn a répliqué avec une déclaration niant avoir frappé Yolanda et affirmant qu’elle était entrée dans leur maison pendant l’absence de Gigi. Après cela, nous avons appris qu’il n’avait pas contesté quatre accusations criminelles de harcèlement. Il a obtenu près d’un an de probation et doit suivre un cours de gestion de la colère et un programme de lutte contre la violence domestique.

Nous nous demandons pourquoi les gens accusent Yolanda de cela alors que Zayn était celui qui a été accusé. Zayn a été retiré de sa maison de disques et des sources ont déclaré qu’il fumait de la marijuana «forte». Je joue un segment de Zoom où nous en avons parlé.

Royals : Minutes de 11h30 à 24h00

Le prince William et la duchesse Kate étaient au sommet sur le climat à Glasgow le week-end dernier. Il a été signalé à l’avance qu’ils feraient cinq événements. Kate a organisé deux événements avec William, un événement scout et une réception en soirée, et William a organisé un autre événement après cela. Chandra dit que les calculs royaux s’additionnent si vous comptez chacun de leurs événements séparément.

Camila Tominey, qui est généralement très pro-Cambridge, a écrit un article dans le Telegraph disant que les Cambridges doivent renoncer à voler en privé s’ils sont sérieux au sujet du changement climatique. De plus, Tominey a souligné que Kate était partie lundi soir et que Will et Kate avaient voyagé séparément. Nous nous demandons si Kate a quitté le sommet plus tôt que prévu. Nous ne savons toujours pas où ils sont allés en vacances ou s’ils sont allés ensemble. De plus, ils n’ont pas eu de morceaux hype par la suite comme après la première de Bond.

Le prince Andrew a déposé une réponse légale au procès de Virginia Giuffre à New York. Ses avocats ne l’ont rendu que le jour où il était dû. Il a sali Giuffre et a prétendu qu’elle y était pour l’argent. Chandra explique qu’il a fallu plus d’une décennie à Giuffre pour même prendre possession de la photo du FBI où elle posait avec Andrew. Le procès est prévu pour septembre de l’année prochaine et on pense que les filles d’Andrew, Beatrice et Eugénie, pourraient siéger pour des dépositions. Ce serait un désastre pour la monarchie si le procès s’en allait aussi loin. Nous pensons qu’Andrew devrait s’installer.

Le prince Harry a prévu deux événements la semaine prochaine, les Intrepid Valor Awards à New York le mercredi 10 novembre et un sommet Wired sur la désinformation en ligne le mardi 9. La duchesse Meghan est conférencière invitée pour le sommet DealBook du NY Times, qui aura lieu les 9 et 10 novembre. On espère qu’ils viendront tous les deux à New York pour ça mais on ne sait pas encore !

Nous avons également appris aujourd’hui que la duchesse Meghan a appelé certains sénateurs républicains pour plaider en faveur de la suppression de la section des congés familiaux payés dans le projet de loi sur les infrastructures. Elle a pu obtenir les numéros privés des sénateurs républicains, dont Shelley Capito de Virginie-Occidentale et Susan Collins du Maine. La sénatrice de New York Kristen Gillibrand a admis avoir donné à Meghan les numéros de téléphone et a déclaré qu’elle avait dit à l’avance à certains sénateurs de leur faire savoir que Meghan les appellerait.

Commentaires de la semaine : Minutes de 24h00 à 28h00

Mes commentaires de la semaine sont de Katherine et Katie sur le post d’Aaron Rodgers attrapant la covid après avoir menti à la presse qu’il était « immunisé ».

Le commentaire de Chandra de la semaine est de Chaine sur le post sur Brad Pitt étant déprimé parce qu’il continue de perdre devant le tribunal.

Merci d’avoir écouté les salopes !