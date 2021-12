garce | Prince William : C’est très spécial de voir mes enfants jouer avec « les enfants de mon cousin »

Le prince William a accordé une interview à Radio Marsden cette semaine. C’était une interview légère sur Noël, avec des questions soumises par les jeunes patients du NHS Royal Marsden. Ce genre d’« événements » est si facile, c’est un miracle que lui et Kate n’en fassent pas plus. Je veux dire, tout ce qu’il avait à faire était d’aller quelque part et de discuter pendant environ vingt minutes. Ce n’était même pas en direct ! Pour être juste, William a en fait fait un peu plus de ce genre de choses cette année, ces petites apparitions qui ne reçoivent pas beaucoup de presse. Kate ne l’a pas fait.

Jeudi, le prince William s’est entretenu avec Barry Alston de Radio Marsden, une organisation caritative gérée par des bénévoles, diffusant et soutenant les patients atteints de cancer aux Royal Marsden Hospitals de Londres, pour répondre à quelques questions de jeunes patients sur le thème des vacances. Alors que le prince William, 39 ans, a admis que la nourriture est « assez importante » autour de Noël et qu’il trouve toujours « un tout petit peu d’espace dans mon estomac quelque part pour un peu de dinde ou de saucisse ou un peu de vin », il attend avec impatience les vacances comme un moment pour se retrouver avec ses proches. «Pour moi, en général, réunir la famille à Noël est toujours agréable parce que nous sommes assez dispersés pour faire nos choses beaucoup de temps tout au long de l’année. Nous avons très peu de moments pour nous réunir », a-t-il déclaré. « Quand je vois mes enfants rencontrer les enfants de mon cousin et qu’ils passent tous un bon moment à jouer ensemble, c’est très spécial. J’attends ça avec impatience. Évidemment, Noël est une nouvelle dynamique quand on a des enfants. Soudain, c’est un jeu de balle complètement différent de bruit et d’excitation. William a reçu une question sur les jeux de société, et il a partagé que Monopoly et Risk sont les favoris de son foyer avec Kate Middleton et leurs trois enfants : Prince George, 8 ans, Princesse Charlotte, 6 ans, et Prince Louis, 3 ans. Cependant, c’est quelque chose qui » généralement tout le monde est très fâché parce qu’ils perdent. Et tandis que Elf on the Shelf est une tradition de Noël populaire pour de nombreuses familles, il ne semble pas que l’elfe ait visité le palais… du moins pas encore. « Je ne sais pas ce qu’est Elf on a Shelf, » admit William. Le prince William a également partagé son film de Noël préféré (il a dit qu’il regardait Elf chaque Noël « et cela me fait toujours rire ») et a nommé « Feliz Navidad » comme chanson de Noël incontournable, bien qu’il ait partagé qu’il avait du mal à décider et a également félicité Mariah Carey. Quant à ce que William veut pour Noël cette année, il a dit qu’il n’avait pas eu beaucoup de temps pour réfléchir à cette question. Mais il espère qu’Aston Villa, son équipe de football préférée, remportera son match du lendemain de Noël.

Oui, j’ai quelques années de plus que William et je pense que pour nous deux, « Elf on the Shelf » n’était pas vraiment un truc pour notre génération. Je ne savais pas ce que c’était jusqu’à ce que j’aie la trentaine, et même alors, je me dis toujours « attendez, qu’est-ce que c’est ? » Quand William parle de musique, je me rends toujours compte à quel point il n’est pas cool et à quel point il se soucie peu des choses culturelles. Comme, je suppose qu’il pense que ce serait maladroit d’avoir un groupe préféré ou un album de Noël incontournable ou quelque chose comme ça. C’est pourtant la partie qui m’a fait penser : « Quand je vois mes enfants retrouver les enfants de mon cousin, et qu’ils passent tous un bon moment à jouer ensemble, c’est très spécial… » Ouais, les enfants de son cousin. Pas ses propres nièces et neveux (via Harry, ou même Pippa). Les enfants de sa cousine. Je suppose qu’il parle des enfants de Zara. Ces enfants de Cambridge vont grandir sans connaître leurs cousins ​​germains.

