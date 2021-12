garce | Quoi de pire : le traumatisme de la frange de Penelope Cruz ou sa robe Chanel en taffetas ?

Hier soir, c’était le film bénéfice du Museum of Modern Art 2021, et Penelope Cruz était la lauréate cette année. Bien que Penelope n’ait pas été présélectionnée pour la meilleure actrice aux Golden Globes ou aux annonces de nomination de Critics Choice cette semaine, elle pourrait en fait finir candidate aux Oscars. L’Académie aime les collaborations de Penelope avec Pedro Almodóvar. Penelope est sa muse et ce depuis des décennies. Ils ont un film qui sortira la semaine prochaine intitulé Parallel Mothers, et il reçoit déjà des éloges et de l’amour de la critique. Je suppose que ce film bénéfice concernait au moins en partie son travail de longue date avec Pedro Almodovar.

Pour l’occasion, Penelope portait cette robe Chanel qui… est une sorte de robe mulet. C’est aussi du taffetas, et il y a un gros nœud muet sur le buste de la robe. C’est juste horrible !!! Je ne peux pas croire que c’est CHANEL. Et je peux à peine décrire ma dégoût de la frange de Penelope. Ils changent complètement son joli visage ! Ils sont trop courts ! Ils sont juste moches !

Diane Kruger a assisté à l’événement – elle portait un deux-pièces Emilia Wickstead. J’aime beaucoup le tissu et le motif floral. Je pense juste que le design actuel de la robe est un peu nul. C’est l’hiver à New York, je n’ai pas besoin de voir ta cage thoracique.

Riley Keough était là, dans ce qui ressemble à un tailleur Chanel. Elle était sans doute la femme la mieux habillée de l’événement d’après les photos que j’ai vues. Je ne me soucie même pas de sa frange en désordre.

Je pense qu’Anne Hathaway portait aussi du Chanel, mais je ne trouve pas de pièce d’identité sur sa robe ici. La robe elle-même est ennuyeuse/bien, mais associée à des bottes blanches… non. Non non Non.

Photos avec l’aimable autorisation de Backgrid et Avalon Red.

Lien source