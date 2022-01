garce | Rooney Mara s’apprête à incarner Audrey Hepburn dans un nouveau biopic : l’aimer ou le détester ?

Je n’ai toujours pas fini le portrait complètement dingue de Nicole Kidman de Lucille Ball, mais maintenant je dois me concentrer sur ceci : Rooney Mara dans le rôle d’Audrey Hepburn. Apple produit un long métrage sur la vie d’Audrey Hepburn et Rooney Mara a signé en tant que star et producteur. Voici les détails:

Apple a décroché un autre grand projet de long métrage, celui d’un biopic d’Audrey Hepburn que le cinéaste nominé aux Oscars Luca Guadagnino dirigera, avec le nominé aux Oscars Rooney Mara qui jouera Le petit déjeuner chez l’actrice légendaire de Tiffany. Deadline a appris séparément que Mara produisait également le projet de long métrage, que Michael Mitnick, l’EP de la série HBO Vinyl est en train d’écrire. Le film représente le troisième crédit de production de Mara après le documentaire The End of Medicine et The Truth About Emmanuel. Apple Studios produit. Les responsables de la vidéo mondiale d’Apple, Zack Van Amburg et Jamie Erlicht, et le responsable des fonctionnalités, Matt Dentler, poursuivent leur élan dans la création d’un tarif grand écran pour le streamer.

Je vais être honnête, je pense en fait que Rooney ressemble un peu à Audrey. Les gens sur Twitter disent que Lily Collins aurait été un excellent choix, et je suis d’accord, même si je pense que Rooney est probablement une meilleure actrice. Les deux femmes sont des beautés délicates avec des caractéristiques similaires à celles d’Audrey, et Lily a ces grands yeux sombres de Bambi qui rappellent beaucoup les yeux d’Audrey. Ce que je comprends dans le casting de Rooney, ce n’est pas tant le look que l’ambiance. Audrey avait cet éclat, cette vivacité intérieure et cette douceur. Rooney semble être un goth maladroit et morose comparé à Hepburn. Je sais, je sais, « jouer » et tout ça, mais Rooney a-t-il la gamme ?

