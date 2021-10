garce | Ryan Gosling : Je pense au temps plus qu’avant, mes enfants grandissent vite

Ryan Gosling vient de signer en tant que nouveau porte-parole des montres Tag Heuer. C’est important parce qu’il n’a jamais été le porte-parole de quoi que ce soit d’autre auparavant. Je suis convaincu que sa motivation a tout à voir avec l’argent fourni avec le contrat, mais il le prend au sérieux. Ryan a fait un article pour GQ sur son rôle de porte-parole de Tag. Et par là, je veux dire qu’il a donné toute une interview sur les montres et ce qui l’a motivé à prêter son nom à une marque horlogère. Je suis abasourdi par son dévouement et je ne m’ennuyais pas. Ryan a une façon d’élever un sujet simplement en le prenant au sérieux. Ryan a affirmé que ce qui l’avait fait considérer Tag était deux choses. Le premier était l’héritage de fiabilité et d’excellence de la marque. La seconde, cependant, était plus personnelle. Ryan a dit qu’il pensait davantage au temps en général à cause de ses enfants. Étant donné que ses filles Esmeralda, sept ans, et Amada, cinq ans, grandissent si vite, il a dit qu’il avait toujours un œil sur l’horloge.

Pourquoi il a choisi Tag Heuer : C’était une décision assez facile, vraiment. Tag est une marque tellement emblématique. Je suis fan depuis un moment. Sur ce plan technique, ils sont innovants et leaders depuis plus de 160 ans. Cela a donc facilité les choses aussi. Et puis sur le plan personnel, je pense au temps plus qu’avant. J’ai deux enfants et ils grandissent vite. Alors je surveille l’heure plus qu’avant… Pour ma première fête des pères, Eva m’a offert une montre… Peu importe la marque. [Laughs] Le symbole était ce qui comptait. Cela signifiait, vous êtes sur l’horloge maintenant.

John Glenn l’a convaincu d’aller Tag, en quelque sorte : Ce n’est que lorsque j’ai tourné ce film, First Man, que j’ai commencé à les voir différemment, car lorsque je visitais la NASA, le terme « construit comme une montre suisse » était souvent utilisé en relation avec leurs engins spatiaux. C’était comme si c’était l’étalon-or du design et de l’art mécanique. Et j’ai juste commencé à les apprécier d’une manière que je ne l’avais jamais fait auparavant.

J’ai découvert que John Glenn avait apporté un chronomètre Tag sur l’une des missions Mercury parce qu’il ne faisait confiance à aucune autre marque. Il était là juste au cas où tout le reste échouerait. Cela a donc commencé à me faire regarder au-delà du niveau de la surface.

Il n’a pas fait de levain pendant la pandémie : Non, pas de levain. Nos enfants sont jeunes, donc c’était une période difficile pour eux d’être séparés des autres enfants et de ne pas pouvoir voir la famille et ainsi de suite. Nous avons donc fait de notre mieux pour les divertir. Je pense qu’Eva et moi avons fait plus d’acteurs en quarantaine que pendant toute notre carrière.