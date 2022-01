garce | Sarah Ferguson a été «dans la pièce» avec le prince Andrew et son équipe juridique

Sarah Ferguson essaie clairement de « réhabiliter » l’image du prince Andrew depuis un certain temps. Ils vivent toujours ensemble à Windsor, au Royal Lodge, et depuis le décès du prince Philip, Fergie est de retour dans le giron royal. Elle a rejoint Andrew à Balmoral au cours de l’été et elle a probablement aussi vu la reine pendant les vacances. Actuellement, Fergie et les princesses York sont en vacances à Verbier, en Suisse. Le NY Post dit que Fergie, Beatrice et Eugénie séjournent dans le même chalet suisse que Fergie et Andrew ont acheté ensemble, celui qu’il cherche désespérément à vendre pour rembourser ses dettes. Le voyage a un air de « dernières vacances », et il est intéressant de noter qu’Andrew est assis tout seul à Windsor, traitant du procès de Virginia Giuffre, alors que sa famille skie et s’amuse en Suisse. Mais, selon le NY Post, Fergie est l’une des rares personnes « à l’intérieur de la pièce » à la défense d’Andrew. Et Fergie pense que si elle ne fait que créer un fantasme royal à propos de «son prince», les gens la croiront et tout ira bien.

L’équipe de défense du prince Andrew a un membre secret : son ex-femme, Sarah Ferguson. Plusieurs sources ont déclaré à The Post que Fergie – connue sous le nom de Sarah, duchesse d’York, depuis son divorce avec le deuxième fils de la reine en 1996 – soutenait tellement Andrew qu’elle était dans la pièce avec lui et son équipe juridique pendant les séances de stratégie.

« Personne de l’intérieur de Buckingham Palace n’a été impliqué dans l’affaire du prince Andrew, ni même ne sait grand-chose », a déclaré une source royale de haut rang. « C’est vraiment juste le duc d’York, Fergie et ses avocats. »

Une autre source bien placée a appris que Fergie était avec Andrew lorsqu’il a rencontré son avocat Andrew Brettler, du meilleur cabinet d’avocats de Los Angeles Lavely & Singer l’été dernier.

« Sarah est entièrement derrière Andrew et fait partie de son équipe », a déclaré un initié. Les représentants de Fergie et Andrew ont refusé de commenter.

Andrew, qui a toujours nié les allégations, se tortille sûrement alors qu’un juge de la cour fédérale de Manhattan semble prêt à autoriser l’action civile de Giuffre à aller de l’avant. Néanmoins, sa plus grande confidente a été photographiée de bonne humeur à Verbier, en Suisse, le week-end dernier. Seul Andrew manquait à l’appel en tant que Fergie et leurs filles – la princesse Beatrice avec son mari, Edoardo Mapelli Mozzi, et leur fille, Sienna, née en octobre ; et la princesse Eugénie avec son mari, Jack Brooksbank, et leur fils, August, né en février dernier – ont passé des vacances dans le chalet du prince à 23 millions de dollars.

Joe Little, rédacteur en chef du magazine Majesty, a déclaré à The Post qu’Andrew et Fergie auraient vu la reine à Noël, bien qu’ils n’aient pas partagé le déjeuner de vacances traditionnel avec elle. « Andrew continue d’être une source de réconfort pour [the queen,” he said, “although at the same time he is no doubt a considerable worry to her, due to the situation he finds himself in.”

As the couple now waits to see whether the Giuffre case will go ahead, Fergie made it clear she is now repaying Andrew’s loyalty. “None of my life is duty. It’s because I feel it,” she told the Financial Times. “I want him to come through this. I want him to win.”