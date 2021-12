garce | Sarah Palin sur le vaccin Covid : « Ce sera sur mon cadavre que je me ferai vacciner »

L’automne était plein de personnes mourant de la variante Delta, et maintenant la saison des vacances est pleine de personnes tombant malades de la variante Omicron. Delta est mortel, Omicron est très contagieux, et littéralement le meilleur recours pour chaque personne est de se faire vacciner complètement, de recevoir ses injections de rappel et de continuer à se masquer constamment. Il est difficile de croire qu’il y a encore des crétins conservateurs qui s’accrochent à leurs conneries anti-vaxx, mais nous y sommes. Sarah Palin a déclaré, il y a des mois, qu’elle est anti-vaccin parce qu’elle « croit en la science ». Elle a déjà eu Covid une fois, et maintenant elle dit qu’elle ne sera pas obligée de se faire vacciner. D’accord.

Sarah Palin a déclaré « sur mon cadavre » qu’elle autoriserait les autorités à la forcer à se faire vacciner contre le Covid-19. Le tison républicain a fait ces remarques lors de « Americafest », un événement de trois jours à Phoenix, en Arizona, organisé par Turning Point USA, un mouvement étudiant conservateur de jeunesse pour « la liberté, des marchés libres et un gouvernement limité ». Mme Palin est montée sur scène tôt dimanche et a commencé par lancer une attaque contre le plus haut responsable américain de la santé, le Dr Anthony Fauci, qui a parlé de son soutien aux mandats de vaccination. Elle l’a fait alors que les chiffres rassemblés par l’Université Johns Hopkins suggèrent qu’au moins 806 000 personnes ont perdu la vie à cause de la maladie. Elle a qualifié l’expert en maladies infectieuses de « tête parlante la plus incohérente ». « Vous souvenez-vous qu’il a dit que si vous aviez Covid, vous seriez naturellement immunisé? » elle a demandé. « Donc, à l’époque, nous avons été amenés à croire que nous n’aurions pas besoin d’avoir le coup. Eh bien, alors ils ont changé de ton. Ceux d’entre nous qui ont eu Covid, ils nous disent que même si nous l’avons eu – nous avons une immunité naturelle – maintenant que nous devons encore nous faire vacciner. » Elle a ajouté : « Et ce sera sur mon cadavre que je me ferai une piqûre. Non. Je ne le ferai pas et ils feraient mieux de ne pas toucher mes enfants non plus. Alors que le Dr Fauci et d’autres experts ont déjà parlé d’un degré d’immunité naturelle pour ceux qui ont eu Covid, les Centers for Disease Control (CDC) recommandent aux gens de se faire vacciner pour mieux se protéger.

Autant que je me souvienne, le Dr Fauci n’a jamais dit que les personnes qui ont eu Covid une fois ne devraient jamais être vaccinées. Il a dit que si vous avez survécu à un épisode de Covid, vous devriez toujours vous faire vacciner quand vous le pouvez, lorsque vous vous êtes rétabli et que vous n’êtes plus considéré comme contagieux. En mai, il a déclaré que les vaccins étaient meilleurs que la réponse de l’immunité naturelle et que tout le monde devrait se faire vacciner. De plus, si Palin croit à un conseil mal mémorisé de Fauci, pourquoi ne pas croire tout ce qu’il a dit? Quoi qu’il en soit, je n’ai pas de patience pour ce trou ou les gens qui s’accrochent toujours à leur position anti-vaxx dipsh-t. Vous êtes tous des idiots, vous êtes tous des fous et vous le découvrirez tous.

