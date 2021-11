garce | Scarlett Johansson portait du Versace pour recevoir l’American Cinematheque Award

Hier soir, Scarlett Johansson a été honorée aux American Cinematheque Awards. Elle était la récipiendaire du prix cette année et elle a amené son mari Colin Jost comme rendez-vous. C’est la première fois depuis quelques années qu’ils sont sur un tapis rouge ensemble, et c’est son premier tapis rouge depuis la naissance de son deuxième enfant, son fils Cosmo Jost.

Scarlett portait ce costume Versace blanc avec un dos découpé. Elle était jolie de face, mais honnêtement, je ne suis pas un grand fan du dos découpé. Elle a l’air un peu fatiguée, probablement parce qu’elle a dû prendre l’avion jusqu’à LA pour ça, et elle a passé la majeure partie de l’année chez elle dans les Hamptons.

Je suis heureusement surpris que la carrière de Scarlett ne semble pas avoir été affectée à long ou à court terme par son procès contre Disney pour la sortie de Black Widow. L’affaire est allée en arbitrage et Disney a rapidement réglé la question, car il était clair que Scarlett avait des renforts non seulement de la CAA et de la SAG-AFTRA (son syndicat), mais aussi de groupes de femmes à travers le pays. Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a assisté à cette cérémonie et il a non seulement félicité Scarlett (et n’a pas mentionné son procès), il a également confirmé que Scarlett travaillerait toujours avec Marvel sur un futur projet en tant que producteur.

Photos avec l’aimable autorisation de Backgrid.

Lien source