Lorsque Kourtney Kardashian et Travis Barker ont annoncé leurs fiançailles dimanche, mes premières pensées allaient vers « bon pour eux » et « c’est logique ». Ils l’ont télégraphié ces derniers mois, et il est clair qu’ils sont fous amoureux. Kourtney semble plus heureuse qu’elle ne l’a jamais été de sa vie. En fin de compte, lorsque d’autres personnes ont entendu la nouvelle des fiançailles, leurs premières pensées se sont tournées vers Scott Disick. Scott et Kourtney n’ont pas été ensemble depuis des années, bien qu’ils soient toujours dans la vie l’un de l’autre à cause de leurs trois enfants. Cela étant dit, elle n’a jamais été comme ça avec Scott. Kourtney et Scott se sont rendus malheureux. Ils se détestaient et je ne comprendrai jamais pourquoi elle a continué à avoir des bébés avec lui. En tout cas, grosse surprise, Scott ne prend pas bien la nouvelle des fiançailles.

Scott Disick ne prend pas bien les nouvelles des fiançailles de Kourtney Kardashian et Travis Barker. Une source a déclaré en exclusivité à Page Six que le fondateur de Talentless perd la tête face aux noces imminentes – c’est pourquoi les fans ont su le surveiller après l’annonce de la nouvelle dimanche soir. « Scott devient fou », a déclaré notre initié. «Il va aller dans le grand bain. C’est vraiment mauvais. Il est sur le point de faire noir. Un représentant de Disick n’a pas immédiatement renvoyé la demande de commentaire de Page Six. Disick partage trois enfants avec son ex : Mason, 11 ans, Penelope, 9 ans, et Reign, 6 ans. Alors que l’ancienne star de « Flip It Like Disick », 38 ans, n’est peut-être pas ravie des fiançailles, il a donné sa bénédiction à la relation de Kardashian avec le batteur de Blink-182 lors de la réunion « Keeping Up With the Kardashians », qui a été diffusée en juin. « Je veux dire, oui », a déclaré Disick à l’hôte Andy Cohen lorsqu’on lui a demandé à bout portant s’il « bénirait » la romance du couple. « Je pense que si vous aimez vraiment quelqu’un, vous voulez qu’il soit heureux quoi qu’il arrive. Donc, je lui donne la bénédiction d’être heureuse.

[From Page Six]

« Il va aller dans le grand bain. C’est vraiment mauvais. Il est sur le point de faire noir. Je ne suis pas sûr d’y croire ? Je pense que Scott est de toute façon un gars sombre et dérangé, et il sera probablement triste et toxique à ce sujet. Mais sa vie sera-t-elle réellement bouleversée à ce point? J’ai l’impression que lui et Kourtney ont terminé depuis si longtemps – je viens de chercher, ils sont terminés depuis 2015 ! Il est sorti avec plusieurs adolescents depuis, et je suis sûr qu’il est à la recherche du prochain adolescent. *frisson* Il ira bien. Gardez vos sympathies pour sa prochaine petite amie, qui sera probablement un « modèle » Instagram de 18 ans.

Oh, et Us Weekly avaient aussi une exclusivité sur Scott – selon leurs sources, Scott est « absolument furieux » à propos des fiançailles et « Il savait que c’était possible, mais il est très jaloux de la relation de Kourtney et Travis… Scott pense toujours qu’ils pourrait annuler les choses avant le mariage. Oof, une ordonnance restrictive pourrait être nécessaire.

Pendant ce temps, l’ex-femme de Travis Barker, Shanna Moakler, a également eu quelques réflexions. Shanna parle déjà depuis des mois de la relation de Travis et Kourtney, et Shanna a affirmé que Barker l’avait trompée avec Kim, ce qui… qui sait. Quoi qu’il en soit, quelques heures seulement après que Travis et Kourtney ont annoncé leurs fiançailles dimanche soir, Shanna a posté sur ses histoires Instagram qu’elle était « temporairement fermée pour entretien spirituel ». Peut-être que la réponse serait d’ignorer l’homme qui vous a divorcé il y a 15 ans ? Juste une pensée.

Photos avec l’aimable autorisation de Backgrid, Instagram.