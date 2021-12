garce | Shailene Woodley et Aaron Rodgers ont une «relation différente et non traditionnelle»

En novembre, Aaron Rodgers a contracté Covid et il était symptomatique. Il est entré en quarantaine et a raté plusieurs matchs des Packers. Cela seul aurait été une grande histoire de sport, mais il s’est avéré qu’il a menti à la presse sur le fait d’être « immunisé » et il refusait (et refuse toujours ?) de se faire vacciner contre Covid. Quand il a commencé à partager ses croyances anti-vaxx, tout le monde lui a crié dessus pour être un crétin, puis il a parlé de se sentir «crucifié». C’était vraiment une situation dingue. Il y avait aussi des spéculations selon lesquelles sa fiancée Shailene Woodley l’avait peut-être convaincu d’éviter les vaccins Covid, ou qu’ils partageaient une mentalité anti-vaxx similaire. Nous ne savons toujours pas, mais c’était vraiment comme si les conneries d’Aaron mettaient à rude épreuve leur relation et leur engagement. Ils auraient passé moins de temps ensemble, et maintenant cette curieuse histoire de People Mag est apparue :

Aaron Rodgers et Shailene Woodley font fonctionner leur relation selon leurs propres conditions. « Ils ont une relation différente et non traditionnelle », a déclaré à PEOPLE une source proche de l’actrice de Big Little Lies, 30 ans. Rodgers, 38 ans, vient de fêter son anniversaire le 2 décembre et le quart-arrière des Green Bay Packers a été repéré dehors sans sa principale dame. Woodley n’a pas non plus reconnu son anniversaire sur sa plateforme sociale, mais, selon la source de PEOPLE, cela ne veut rien dire. « Shailene et Aaron sont toujours ensemble. Ce n’est pas étrange qu’ils ne publient pas d’articles sur l’autre le jour de leur anniversaire dans ce sens, et qu’ils sont très discrets sur les choses », a déclaré la source à PEOPLE.

Une relation différente, non traditionnelle ? Shailene n’a pas été vue près d’Aaron le jour de son anniversaire ? Elle n’a rien posté sur ses réseaux sociaux pour son anniversaire ? Oui, ce n’est pas une « relation non traditionnelle », ils ne sont probablement même pas ensemble à ce stade, mais ils n’ont pas encore rompu officiellement. Je ne peux même pas imaginer à quoi cela ressemble, même si je parie que Danica Patrick pourrait éclairer Shailene. Après tout, il semblait définitivement qu’il avait éliminé Danica alors qu’il intégrait progressivement Shailene.

