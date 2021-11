garce | Taylor Swift sort le court métrage ‘All Too Well’ & wow, Jake Gyllenhaal est un d-bag !

Vendredi, Taylor Swift a sorti son « court métrage » pour la chanson de dix minutes « All Too Well ». Le film et la chanson parlent de la romance brève mais significative de Taylor avec Jake Gyllenhaal en 2010. Jake l’a clairement foutue en l’air à l’époque, à tel point que la majeure partie de son album Red est consacrée à l’analyse de leur relation. Maintenant, Taylor a réenregistré Red into Red (Taylor’s Version) avec quelques versions nouvellement enregistrées d’anciennes chansons du coffre-fort, et « All Too Well » est l’une de ces chansons du coffre-fort. C’est une très bonne chanson et je me demande en quelque sorte pourquoi elle ne l’a même pas incluse dans l’album original de Red. Je soupçonne parce que même pour Taylor, la chanson est tellement autobiographique. Les détails de la chanson sont à peine des œufs de Pâques – elle raconte juste sa relation avec Jake et où tout s’est mal passé. Et si vous aviez besoin d’être frappé par la tête avec le sujet de cette chanson, Taylor l’explique en détail dans le court métrage qu’elle a écrit et réalisé :

C’est Sadie Sink en tant que jeune version rousse de Taylor et Dylan O’Brien en tant que personnage toxique de Jake. Bien que je voie absolument pourquoi cette relation l’a tellement bouleversée quand elle avait 20 ans, je… ouais, je suis trop vieille pour l’apprécier pleinement, je suppose. J’allais dire qu’à 20 ans, Taylor n’avait probablement pas eu beaucoup de gens dans la vie disant « fille, ce sont des drapeaux rouges » mais elle n’aurait pas écouté ces amis de toute façon. Ce que Taylor a fini par faire, c’est faire en sorte que Jake ressemble à un cliché, à un douchebag à gaz léger à dix cents. Peut-être qu’il l’est. Tay a également joué la version de dix minutes sur Saturday Night Live ce week-end :

L’un des « œufs de Pâques » raconte l’histoire d’une actrice lors d’une fête qui la réconforte lorsqu’elle pleure dans la salle de bain, et les gens pensent que l’actrice est Jennifer Aniston. C’est peut-être… mais je n’en suis pas tout à fait sûr ? Souvenez-vous, avant Jake Gyllenhaal, il y avait John Mayer. Taylor et Jen Aniston sortaient toutes les deux avec Mayer et moi… ouf.

Les photos proviennent du premier événement de Taylor pour All Too Well vendredi – son costume en velours est Etro – puis samedi soir, après SNL, quand elle est sortie faire la fête avec Joe Jonas (eh), Sophie Turner, Blake Lively et Ryan Reynolds.

