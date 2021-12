garce | « The View » ne trouve pas sa « licorne » républicaine après le départ de Meghan McCain

Pendant des années, je me suis vraiment demandé pourquoi les producteurs de The View essayaient même de faire appel à une « voix conservatrice ». Il symbolise les femmes républicaines, et les femmes républicaines qui sont embauchées sont généralement des idiotes, des hypocrites et des trous. Je comprends l’idée de ne pas vouloir avoir quatre ou cinq femmes à une table en phase politique, mais il y a tellement de nuances dans les factions politiques de nos jours – il y aurait tout autant de drame si vous mettez un républicain de Reagan qui déteste Trump dans le mélange avec un partisan de Bernie Sanders et un partisan de la chevauchée ou de la mort d’Hillary Clinton. Malheureusement, les producteurs de The View ont du mal à trouver une « licorne républicaine » pour remplacer Meghan McCain. De la politique :

Avant de partir pour les vacances, les quatre animateurs de longue date de « The View » avaient un message pour le producteur exécutif Brian Teta : nous sommes fatigués de la distribution tournante des hôtes invités républicains. Lorsque MEGHAN MCCAIN est parti en août, Teta a d’abord dit au Wrap qu’il « prenait un peu de temps » pour trouver un remplaçant. Depuis lors, ABC a essayé une variété de substituts conservateurs, notamment SE CUPP, ALYSSA FARAH, MORGAN ORTAGUS, CONDOLEEZZA RICE, CARLY FIORINA et GRETCHEN CARLSON.

Près de six mois après, la série n’a pas encore trouvé de remplaçant permanent. Et maintenant, les co-hôtes de longue date – JOY BEHAR, WHOOPI GOLDBERG et SUNNY HOSTIN – augmentent la pression pour choisir un successeur et expriment leur mécontentement de devoir introduire de nouveaux hôtes invités semaine après semaine dans un processus apparemment sans fin qu’ils trouvent perturbateur au rythme du spectacle.

« Pour le moment, nous avons toujours besoin d’une voix vraiment conservatrice », a déclaré Hostin au New York Magazine en novembre. « Et nous avons besoin de quelqu’un qui ne fasse double emploi avec aucun autre membre du panel. »

Selon un porte-parole de « The View », le programme continuera d’auditionner des hôtes potentiels au cours de la nouvelle année, ramenant certaines femmes pour un deuxième tour. Farah reviendra en janvier et l’émission attirera d’autres grands noms, comme BARI WEISS et LISA LING – qui ne correspondent pas exactement à l’étiquette « conservatrice » – tandis que le réseau continue d’organiser des groupes de discussion sur la réaction du public.

Des sources proches de l’émission ont déclaré que la recherche était au point mort car les dirigeants ont du mal à trouver un acteur conservateur qui coche toutes les bonnes cases. Ils ne considéreront pas un républicain qui nie les résultats des élections de 2020, qui a embrassé les émeutes du 6 janvier ou qui est perçu comme flirtant trop fortement avec les théories du complot marginales ou l’aile MAGA du GOP. Mais en même temps, l’hôte doit avoir de la crédibilité auprès des républicains traditionnels, dont beaucoup soutiennent toujours Donald Trump.

« Le problème est qu’ils amènent les gens sous le manteau que cette femme est une conservatrice, alors qu’ils sont » Jamais Trump « , donc ils ne représentent pas le pays », a déclaré l’un des hôtes invités en rotation. Dans le même temps, le conservateur anti-Trump ne peut pas être considéré comme trop ami avec les autres co-animateurs, car les études de marché du réseau montrent que le public veut voir les femmes s’affronter. Des sources ont déclaré que cela avait nui aux chances d’ANA NAVARRO, une remplaçante régulière du président conservateur qui a travaillé comme substitut de JOE BIDEN en 2020 : elle est perçue par les producteurs comme trop amicale avec les autres hôtes et non comme une républicaine traditionnelle. .

« Ils recherchent vraiment une licorne », a déclaré un ancien membre du personnel de l’émission. « Ils veulent quelqu’un qui va se battre – mais pas trop fort, car ils ne veulent pas que ce soit moche et querelle. »

Je me souviens quand Nicolle Wallace était leur voix conservatrice, et elle a ensuite animé l’une des meilleures émissions de MSNBC – elle est une Never Trumper, et elle a été l’une des voix les plus intelligentes à critiquer son parti et Donald Trump. Ana Navarro est comme ça aussi – une commentatrice très incisive qui ne reconnaît plus son parti républicain. Mon point? The View ne trouvera jamais sa licorne : un agent politique/commentateur conservateur qui aime Trump, pense que les insurgés du 6 janvier étaient des terroristes, pense que Joe Biden a remporté les élections équitablement et quelqu’un qui n’est pas un huard nazi raciste. Cette personne n’existe pas.

Captures d’écran avec l’aimable autorisation de The View.