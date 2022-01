garce | Tom Holland a présenté un film sur l’histoire de James Bond à Sony

Spéculer qui sera le prochain James Bond est l’un des passe-temps préférés du monde des potins. Les favoris actuels semblent être Idris Elba, Henry Cavill et le boo d’Oya, Regé-Jean Page (au moins par variété). Mais écoutez-moi : qu’en est-il de Tom Holland ? Et pas n’importe quel James Bond – JB : l’histoire d’origine. Selon Tom, il a présenté cette idée à Sony après Spider-Man: Far From Home avec lui-même jouant James. Sony a pris la réunion, mais cela n’est pas allé beaucoup plus loin que cela. Principalement parce que le Bond Estate n’était pas dedans.

La recherche du prochain James Bond après la sortie de Daniel Craig après « No Time to Die » commencera plus tard cette année, mais il s’avère que l’acteur de « Spider-Man » Tom Holland a déjà essayé de dire où 007 devrait aller ensuite. S’adressant au magazine Total Film avant la sortie de l’adaptation de jeu vidéo de Sony « Uncharted », Holland a révélé qu’il avait présenté au studio un film sur les origines de James Bond dans lequel l’espion le plus célèbre du monde serait un jeune homme débutant dans le monde de espionnage à haut risque. « J’ai eu une réunion, après ou pendant ‘Spider-Man 2’ [‘Spider Man: Far From Home’], avec Sony pour présenter cette idée d’un jeune film de Bond que j’avais imaginé », a déclaré Holland. « C’était l’histoire d’origine de James Bond. Cela n’avait pas vraiment de sens. Cela n’a pas fonctionné. C’était le rêve d’un jeune enfant, et je ne pense pas que la succession Bond [was] particulièrement intéressé. Le pitch raté de James Bond de Holland n’a pas entièrement bombardé. Selon l’acteur, son intérêt à faire une histoire d’origine pour un personnage de franchise populaire fait partie de ce qui a poussé Sony à adapter la série de jeux vidéo à succès « Uncharted ». Comme Holland l’a expliqué, « L’idée d’un jeune film de Bond a déclenché cette idée, à son tour, que vous pourriez faire une histoire de Nathan Drake comme une histoire d’origine, plutôt que comme un ajout aux jeux. Et cela a ouvert une conversation.

C’est bizarre, ça n’avait pas de sens ou de travail et le studio l’a transmis ? Hein. J’aime Tom pour ça. J’aime qu’il ait admis qu’il a lancé ceci et que non seulement il était mal préparé, mais qu’il a été complètement abattu. Je l’aime aussi parce que je pense qu’il comprend que très peu de gens, moi y compris, le voient pour Bond. Comme, la seule façon pour Tom d’obtenir le statut 007 est d’écrire, produire et distribuer son propre film. Et je doute toujours qu’il obtiendrait l’approbation du Bond Estate. De plus, si le film qu’il a présenté était le début de l’espionnage de Bond, il est encore trop proche du Casino Royale de Daniel Craig. Peut-être que Tom devrait faire une véritable histoire d’origine, remontant à l’enfance de Bond. Quelque chose comme Jimmy était un véritable amoureux des oiseaux jusqu’à ce qu’un jour, le fils saccadé des Blofeld a tiré sur la mésange boréale préférée de Jimmy avec un pistolet à billes, ce qui a fait pleurer la petite fille des Galores. Jimmy a juré qu’à partir de ce jour, il réconforterait les jeunes femmes et débarrasserait cette planète des méchants garçons. OMG – appelle-moi Tom, je peux tout à fait écrire ça avec toi.

Je ne pense pas que Tom sera dans la discussion sur Bond pendant un certain temps, voire jamais. Je pense qu’il pourrait jouer un méchant de Bond et ce serait incroyable pour lui de jouer contre le type. Cependant, je doute que Sony ou Marvel soient intéressés par leur Spider-Man jouant un méchant de premier plan jusqu’à ce que son contrat soit vraiment terminé. Mais il pourrait jouer un charmant homme d’affaires fait de mal pur, comme le personnage de Gustav Graves de Toby Stephens (sans l’histoire compliquée de l’échange d’ADN).

Et maintenant, j’ai planté dans vos esprits l’image du Bond de Régé-Jean échangeant des barbes éloquentes avec un Tom fringant sur les Champs-Elysée avant que quelque chose n’explose. Je t’en prie.

