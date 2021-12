garce | Tom Holland veut « faire une pause, se concentrer sur la fondation d’une famille »

Le très attendu Spider-Man : No Way Home est enfin sorti. J’ai entendu quelqu’un dire que nous devrions le voir le week-end d’ouverture pour éviter les spoilers car nous ne voulons rien gâcher. Le film a eu un buzz d’avance incroyable. Je veux le voir et j’adorerais le voir sans le gâcher, mais j’ai beaucoup trop de choses à faire avant le 25, alors je suppose que je n’ai pas de chance.

On a beaucoup parlé de ce que Tom Holland va faire ensuite. C’est déroutant car cela était censé mettre fin à son contrat en tant que Spider-Man. Mais ensuite, Sony et Marvel ont négocié un accord pour le mettre dans trois autres films. Certes, nous ne savons toujours pas quel sera son rôle, mais si Tom a quelque chose à dire à ce sujet, sa part sera minime, car il veut faire une pause. Pas pour se détendre, mais pour fonder une famille. Et apparemment, il est d’accord pour que tout le monde connaisse ses plans.

Tom Holland regarde vers l’avenir avec impatience. L’acteur de Spider-Man: No Way Home, 25 ans, explique ce que la franchise de super-héros signifie pour lui – et ce qu’il espère faire ensuite – dans le nouveau numéro de PEOPLE. « J’en ai adoré chaque minute. J’ai été très reconnaissant envers Marvel et Sony de nous avoir donné l’opportunité, de nous garder et de permettre à nos personnages de progresser. Cela a été incroyable », dit Holland. « Et c’est pourquoi pour moi, je ne veux pas dire au revoir à Spider-Man – mais j’ai l’impression que nous pourrions être prêts à dire au revoir à Spider-Man. » « J’ai passé les six dernières années à être tellement concentré sur ma carrière », dit Holland. « Je veux faire une pause et me concentrer sur la fondation d’une famille et sur ce que je veux faire en dehors de ce monde. » En effet, la star dit qu’il a hâte de devenir père un jour – c’est pourquoi Holland dit que s’il ne jouait pas, il serait instituteur. « J’aime les enfants. J’ai hâte d’être papa, je peux attendre et je le ferai, mais j’ai hâte ! il dit. « Si je suis à un mariage ou à une fête, je suis toujours à la table des enfants pour traîner. Mon père a été un si bon modèle pour moi. Je pense que je tiens ça de lui. Donc je pense que je serais enseignante au primaire ou quelque chose comme ça.

[From People]

J’espère que Tom sait ce qu’il fait avec ces commentaires. À l’origine, le récit que lui et Zendaya faisaient la promotion était qu’ils avaient été forcés d’être exposés au public avant d’être prêts à l’annoncer. Depuis cela, ils acceptent que les gens mentionnent leur relation, mais ils n’en discutent toujours pas. Mais si Tom dit qu’il fait une pause dans son plus grand rôle (excuses à Billy Elliott) et que son objectif est de fonder une famille, cela mettra Zendaya en lumière pour que cela se produise. Je peux juste voir Zendaya devoir assister à des entretiens commençant par « Tom veut fonder une famille, quand allez-vous avoir son bébé? » Même si Tom admet qu’il attendra, je doute que quiconque lise cela après avoir vu à quel point il est excité d’avoir des enfants. Peut-être en ont-ils déjà discuté. Parce qu’après que Tom a parlé de s’éloigner des films et de devenir papa, Zendaya a posté sur Instagram en disant: « Mon Spider-Man, je suis tellement fier de toi, certaines choses ne changent jamais et c’est bien♥️ »

En plus de ne pas se voir dans le costume de Spider-Man, Tom a dit qu’il aimerait que quelqu’un de complètement différent le porte. Il a déclaré qu’après que trois hommes aient endossé le rôle, « J’aimerais voir un avenir de Spider-Man plus diversifié – peut-être que vous avez une Spider-Gwen ou une Spider-Woman. » Je suis sûr que toutes les barbes au cou bombarderaient Internet pour expliquer comment une femme Spider-hero démêlera le tissu de la société, mais je suis avec Tom. Mettons en jeu une Spider-Gwen en direct. Peut-être que Tom pourra emmener ses enfants voir le film.

Amy Pascal c’est nous tous



