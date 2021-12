garce | Tristan Thompson a menacé Maralee Nichols et a tenté de la faire abandonner son action en justice

L’histoire a éclaté vendredi : Tristan Thompson a mis enceinte une femme, Maralee Nichols, plus tôt cette année, alors qu’il était encore techniquement avec Khloe Kardashian. Tristan a trompé Khloe constamment tout au long de leur relation intermittente de plusieurs années. Beaucoup ont soutenu (maintenant et avant) que Tristan et Khloe avaient une relation ouverte, ou du moins Khloe a implicitement accepté qu’il avait triché. Je ne suis pas d’accord. Compte tenu de ses attaques et du harcèlement des poussins du côté de Tristan, Khloe était clairement assez contrariée chaque fois qu’une femme surgissait et parlait de Tristan. Dans tous les cas, Khloe et Tristan ont officiellement rompu en juin et il semble que la rupture était peut-être réelle cette fois. Maintenant, nous savons que Tristan a frappé Maralee Nichols en (au moins) février et mars de cette année, et elle est tombée enceinte à un moment donné.

La raison pour laquelle l’affaire de Tristan et Maralee est tombée dans la sphère publique est qu’elle le poursuit en justice pour une pension alimentaire pour enfants. Nous n’avons appris son procès qu’au moment où elle donnait naissance à leur enfant, dont le nom est encore inconnu. Il y a un faux compte Instagram affirmant que le nom de l’enfant est Angelou Kash Thompson, mais TMZ dit que tout a été truqué, jusqu’à la photo du bébé. Us Weekly prétend toujours qu’on leur a dit exclusivement que Maralee avait accouché le 2 décembre. Selon Maralee et son procès, l’enfant a été conçu le jour de l’anniversaire de Tristan en mars, lorsqu’ils ont fait la fête ensemble au Texas. Dans la réponse juridique de Tristan, il reconnaît qu’ils ont eu des relations sexuelles plusieurs fois au cours de cette période, mais il veut toujours un test de paternité. La page six avait encore plus de désordre :

Tristan Thompson a semblé menacer sa mère présumée, Maralee Nichols, d’abandonner son procès en paternité contre lui en échange de 75 000 $, affirmant qu’elle ne verrait pas autant d’argent s’il était condamné à payer une pension alimentaire pour enfants. Dans un texte prétendument envoyé par le joueur des Sacramento Kings à l’entraîneur personnel, obtenu par Page Six dans un dossier juridique, Thompson a exhorté Nichols à prendre l’argent qu’il offrait parce qu’elle obtiendrait beaucoup moins en vertu de la loi du Texas. « Tu sais comment je me sens. Mes sentiments n’ont pas du tout changé. Ne sera pas du tout impliqué. Au fait, si vous pensez qu’avoir ce bébé va vous rapporter de l’argent. C’est complètement faux », lit-on dans le message. Thompson aurait ensuite affirmé qu’il avait l’intention de raccrocher ses baskets NBA en 2022. « Vous savez que je prends ma retraite après cette saison », poursuit le texte. « Donc, en termes de soutien, ce sera tout ce qui est requis mensuellement pour une personne au chômage. C’est au Texas donc ce ne sera que quelques centaines de dollars. Alors tu ferais mieux de prendre ces 75k que je t’offre parce que tu n’auras rien d’aussi près d’avoir un enfant avec un père qui est au chômage. L’avocat de Nichols a fait valoir dans le dossier que Thompson avait intentionnellement déposé sa plainte au Texas pour « économiser » de l’argent sur la pension alimentaire pour enfants. Cependant, Nichols réside en Californie et son enfant, attendu le 3 décembre, naîtra également dans le Golden State; La loi du Texas n’aurait aucune compétence sur la décision de pension alimentaire pour enfants, selon le dépôt. Thompson, qui partage la fille True de 3 ans avec l’ex Khloé Kardashian et le fils Prince de 4 ans avec l’ex Jordan Craig, aurait conclu le message en informant Nichols que tout ce qu’elle aurait « c’est un bébé avec un père qui a zéro avec l’enfant et quelques centaines de dollars de pension alimentaire par mois. L’avocat de Nichols a refusé de commenter. Les avocats de Thompson n’ont pas répondu à nos nombreuses demandes de commentaires. Comme Page Six l’a rapporté en exclusivité, Thompson aurait voulu que Nichols se fasse avorter lorsqu’elle a découvert qu’elle était enceinte. Il a également exigé en juillet qu’elle fasse un test de paternité. Au 15 novembre, elle n’avait pas passé de test, mais dans un dossier ultérieur, il a déclaré qu’il verserait une pension alimentaire pour enfants si l’enfant était le sien. Un autre dossier indique que les tests génétiques ne peuvent être effectués qu’une fois le bébé né.

[From Page Six]

Alors que Tristan gagne peut-être moins d’argent après que les Celtics l’ont échangé aux Kings, soyons clairs : il gagne toujours des millions de dollars. Il a gagné des dizaines de millions de dollars au cours de sa carrière de dix ans. S’il prend sa retraite l’année prochaine, il aura été joueur de basket-ball professionnel depuis onze ans, et lorsqu’il était avec les Celtics, il avait un salaire de base de plus de 9 millions de dollars. Et nous ne parlons même pas de ses parrainages, comme Beats by Dre, Nike, Moet & Chandon, etc. Bien que je comprenne que la retraite changera le calcul de la pension alimentaire pour enfants, Maralee va toujours obtenir une somme d’argent importante à collecter leur enfant. Et pensez à quel point les préservatifs sont bon marché de nos jours, bon sang. Quoi qu’il en soit, bien sûr, c’est un gâchis géant et il fait un gâchis là où il va.

