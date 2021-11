garce | Un détective privé admet avoir piraté le téléphone et les dossiers médicaux de Chelsy Davy

Avant la diffusion de The Princes and the Press (Part 1) sur la BBC hier soir, la BBC a annoncé quelques nouvelles à l’avance. Dans le documentaire, il y a une interview avec un enquêteur privé (Gavin Burrows) qui a été embauché par News Corp (les papiers de Rupert Murdoch) pour creuser dans les arrière-plans et mettre les téléphones de toute personne impliquée dans la famille royale, en particulier les petites amies du prince Harry. Certaines de ces informations sont apparues lors du scandale du piratage téléphonique et de l’enquête Leveson qui a suivi en 2011-12. Fondamentalement, William et Harry ont été ciblés par les journaux de Murdoch pendant des années et des années lorsque ces journaux ont embauché des enquêteurs tiers pour pirater les téléphones des associés et plus encore. Gavin Burrows a déclaré à la BBC qu’il avait piraté le téléphone de Chelsy Davy lorsqu’elle sortait avec Harry et que Harry était toujours la cible la plus importante et le frère le plus intéressant des tabloïds rouges.

Un détective privé s’est excusé d’avoir ciblé l’ex-petite amie du duc de Sussex, Chelsy Davy, pour surveillance alors qu’ils sortaient ensemble. Gavin Burrows a déclaré à la BBC que la presse s’était concentrée sur le prince Harry dans les années 2000 en tant que « nouvelle Diana ». Le prince Harry est l’une des nombreuses personnes à poursuivre en justice l’éditeur du Sun et du News of the World, News Group Newspapers, ainsi que le propriétaire du Daily Mirror, pour des allégations de piratage téléphonique et d’autres activités illégales de collecte d’informations. Les allégations du détective privé figurent dans un documentaire de la BBC qui enquête sur la relation entre les jeunes princes et les médias. Le rédacteur en chef des médias, Amol Rajan, explique aux journalistes comment ils ont été informés des histoires, y compris des allégations sur le comportement de la duchesse de Sussex. Le récit de M. Burrows jette un nouvel éclairage sur le contexte d’un conflit imminent sur la conduite de la presse. Le prince Harry, qui a vivement critiqué les médias et plaidé en faveur d’une réforme, a jusqu’à présent refusé de régler sa plainte pour piratage téléphonique, évoquant la perspective d’un procès. L’ancien correspondant royal de la BBC, Peter Hunt, a déclaré que le prince luttant contre les journaux devant le tribunal au sujet d’allégations d’activités illégales – apparemment motivées par le fait de « venger » ce qu’il considère comme un traitement injuste de sa mère – serait un moment « massif » dans la vie publique britannique. M. Burrows a déclaré au programme qu’il y avait un intérêt beaucoup plus grand pour le prince Harry que pour le prince William lorsqu’il a commencé à travailler pour News of the World en 2000. « Comme m’ont expliqué quelques rédacteurs en chef, Harry était essentiellement devenu la nouvelle Diana », a-t-il déclaré. Les rédacteurs en chef lui avaient dit que mettre le prince Harry en première page avait vendu plus d’exemplaires de journaux que le prince William, a déclaré M. Burrows. L’enquêteur privé a déclaré que lorsque le prince Harry avait commencé à sortir avec Mme Davy en 2004, cela avait ouvert une nouvelle voie commerciale lucrative, car ses communications étaient ciblées. «Il y avait beaucoup de piratage de messagerie vocale, il y avait beaucoup de travail de surveillance sur ses téléphones, sur ses communications. Chelsy se vantait auprès de ses amis quand elle allait le voir », a-t-il déclaré. Il a déclaré que les enquêteurs étaient intéressés par ses dossiers médicaux, ses ex-petits amis et les détails de son éducation. M. Burrows s’est excusé, disant qu’il était « très désolé » et qu’il avait agi de cette façon « parce que j’étais gourmand, j’étais dans ma cocaïne et je vivais dans un faux état de grandeur ». Mais il a dit qu’il y avait une culture « impitoyable » dans certaines parties des médias à cette époque : « Ils n’ont aucune morale – ils n’ont absolument aucune morale. Il a également déclaré qu’il regrettait son traitement envers le prince Harry. « Je faisais essentiellement partie d’un groupe de personnes qui lui ont volé son adolescence normale », a déclaré M. Burrows.

Je ne crois même pas qu’ils avaient grand-chose sur Chelsy au-delà de « elle aime faire la fête et s’amuser » et elle s’est apparemment « vantée » auprès de ses amis de l’avoir vu. Il n’y avait aucune raison de se livrer à toutes ces activités hautement criminelles pour surveiller un simple citoyen. Le Sun (encore une fois, un point de vente de Murdoch) a également fait de même avec Meghan – un enquêteur privé a admis avoir accès au numéro de sécurité sociale de Meghan et avoir découvert ses informations de compte bancaire, son adresse, l’adresse de sa mère, tout. Cela me donne la chair de poule de penser à quelqu’un dans les médias qui se penche sur mes informations personnelles, mes dossiers médicaux, mes finances simplement parce que j’ai un rendez-vous avec un prince. C’est complètement dégoûtant.

Aussi : « … Il y avait un intérêt beaucoup plus grand pour le prince Harry que pour le prince William lorsqu’il a commencé à travailler pour News of the World en 2000… » Une tradition qui se poursuit encore aujourd’hui. Bien que William n’ait manifestement jamais voulu que la presse lui rampe dans le cul, soyons également clairs sur le fait que William a toujours eu le sentiment qu’Harry était naturellement charismatique, regardable et intéressant. William a toujours été le « frère ennuyeux ».

