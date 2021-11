garce | Un ensemble de soins de voyage, une veste polaire confortable et un produit anti-moisissure efficace

De CB : Tant de gens ont acheté la planche de charcuterie que nous avons présentée et elle est malheureusement maintenant épuisée ! Je suppose que nous cherchons tous des moyens plus faciles de divertir cette saison des fêtes. J’ai trouvé une autre planche de charcuterie à succès si vous en cherchez toujours une. Cette planche à charcuterie d’Unique Bamboo est en vente pour les membres Prime pour moins de 30 $ et est livrée avec des ustensiles qui glissent. De plus, il a un coupon de réduction instantané de 5 $, ce qui en fait environ 24 $! Il a 4,8 étoiles et le même score sur Reviewmeta. Les gens disent que c’est beau, facile à installer et facile à nettoyer. « Non seulement il est de grande qualité, mais sa taille est parfaite pour accueillir plusieurs options de collations. Le plateau rempli d’ustensiles est génial et ils sont également de grande qualité. J’adore les tranchées sur trois côtés de la planche. C’était un endroit idéal pour les craquelins et les noix. Le nettoyage était vraiment simple, eau chaude, brosse à récurer et savon. Ce sera mon rendez-vous pour les cadeaux à l’avenir. Voici d’autres choses que Hecate et moi examinons sur Amazon !

Montants d’affichage en acrylique pour le divertissement, les présentoirs de vacances et plus encore



De CB : J’aime regarder des vidéos d’artisanat Dollar Tree DIY sur YouTube, même si je ne suis pas si rusé. L’une de mes préférées est She So Craftdee. Elle a ces contremarches en acrylique qu’elle utilise pour montrer ses créations et maintenant je suis sur le marché pour certaines. Vous obtenez six contremarches en acrylique pour moins de 14 $ et elles sont disponibles en petites et moyennes tailles. Ceux-ci ont plus de 6 200 notes, 4,3 étoiles et un A sur Fakespot. Les critiques disent qu’ils sont parfaits pour les bijoux, la décoration intérieure, la nourriture et plus encore. « J’utilise le même ensemble depuis trois ans pour des salons professionnels et ils ne faiblit jamais. Ils sont vraiment solides et ont un bon poids. Je les empile souvent les uns sur les autres/les utilise en conjonction avec d’autres ensembles pour créer différentes hauteurs autour de mon écran. « J’ai trouvé qu’ils sont parfaits pour exposer ma collection de presse-papiers en verre et d’ornements en verre, ainsi que mes collections de minéraux et de pierres précieuses brutes. »

Détachant de moisissure et de mildiou qui fonctionne vraiment



De CB: J’ai obtenu certains de ces trucs de Lowes à utiliser sur le scellant taché au fond de ma douche. J’ai été surpris de la rapidité et de la qualité de son fonctionnement ! Il sent l’eau de javel, vous aurez donc envie de casser une fenêtre, mais il s’est vraiment débarrassé de la plupart des taches en quelques minutes sans frotter, j’ai été surpris. Le produit anti-moisissure Mold Armor a 4,6 étoiles, plus de 2 300 notes et un B sur Fakespot. La plupart des critiques disent que cela fonctionne aussi bien que moi. «Je m’attendais à avoir un bras fatigué en frottant le coulis, mais après une giclée saine, je me suis éloigné pendant quelques minutes et quand je suis revenu, il était passé d’un gris très foncé à un blanc presque immaculé. Je viens de le vaporiser et c’était fait. Cela ne fait qu’une semaine, mais il n’y a eu aucun retour de moisissure. « Ce truc fonctionne très bien ! Il suffit de le vaporiser, d’allumer le ventilateur, d’ouvrir la fenêtre et de fermer la porte de la salle de bain. Je suis revenu 10 minutes plus tard pour le rincer et la moisissure rose avait disparu !

Un ensemble de brosses à dents sanitaires de voyage



De CB : J’ai des brosses à dents de voyage mais elles sont carrées et vous devez les sortir pour les utiliser. Ces brosses à dents de voyage ergonomiques de Gum se replient dans la poignée ventilée pour le rangement. Un pack de deux est en vente à 50 % de réduction à seulement 2,69 $. Ceux-ci ont plus de 7 700 notes, 4,7 étoiles et le même score sur ReviewMeta. Les gens disent qu’ils sont pratiques, doux et robustes. Certains les utilisent comme brosse à dents de tous les jours. « Je préfère ces brosses à dents non seulement pour voyager mais aussi pour la maison car elles sont livrées avec un étui intégré. Je les aime parce qu’ils fonctionnent bien, sont faciles à utiliser, faciles à ranger et ne prennent pas de place. « Ces brosses à dents sont idéales pour la salle de sport et pour les voyages. »

Une trousse de soins de voyage hydratante qui peut transformer votre peau



De CB : Il s’agit d’un ensemble de cinq produits de soin de la peau au format voyage de la marque de confiance Elf. Cela a plus de 2 000 notes, 4,5 étoiles et un A sur Fakespot. Ils pèsent tous moins d’une once, avec le baume et la crème pour les yeux à peine 6 et 7 g chacun, et les gens disent qu’ils durent plus longtemps que prévu. Ceux-ci sont formulés pour les peaux sèches, mais sont censés fonctionner avec d’autres types de peau. « J’aime cela! J’aurais aimé acheter elf plus tôt, ces produits m’ont duré un bon bout de temps. Il fait briller votre visage. La crème sous les yeux est la meilleure partie, croyez-le ou non ! « La différence en 3 jours est incroyable ! Il a vraiment calmé ma peau et l’éclaircit rapidement. Je suis tellement impressionné par ces produits.

Un gilet polaire confortable et stylé



D’Hécate : La dernière fois que j’étais chez ma mère, elle m’a prêté sa veste polaire. C’était tellement confortable, je ne pense pas l’avoir retiré de toute ma visite. Les gilets sont parfaits pour la superposition. Surtout si vous faites partie de ces personnes qui ont toujours froid. Ils aident également si vous avez des bouffées de chaleur : c’est juste la bonne quantité de chaleur mais assez facile à éliminer. J’aime vraiment l’ajustement de ceux-ci. Ceux-ci sont bien mieux notés que les autres gilets, remportant 4,5 étoiles sur plus de 2 100 avis et un A sur Fakespot. De plus, ce gilet coûte généralement 35 $, mais il est en vente pour 24 $ cette semaine. Il est disponible en 16 couleurs riches et dans les tailles XS-XXL. Il y a certains commentaires qui disent que vous devriez prendre une taille supérieure, mais d’autres disent qu’ils s’adaptent parfaitement. Je pense que cela dépend de la façon dont vous envisagez de le porter. Faites juste attention aux mesures sur le tableau des tailles. Beaucoup de gens les ont achetés pour le travail : « Les gilets en polaire font partie de mon uniforme de travail, c’est un joli gilet léger qui me permet de rester au chaud sans surchauffer. La polaire fine est aussi douce à l’intérieur qu’à l’extérieur. Apparemment, c’est plutôt bien fait, « Très chaud à porter. Il semble être bien cousu et je n’ai eu aucun problème avec le zip. Les poches zippées et suffisamment profondes pour que je puisse y mettre les mains.

Les pièges à mites non toxiques peuvent éliminer les mites du garde-manger



De Hecate : Bien que je vive dans le sud de la Californie et qu’il ne fasse jamais aussi froid, notre faune avait l’habitude d’observer une certaine forme d’activité saisonnière. J’ai donc été surpris d’avoir toujours un problème avec les insectes volants dans ma cuisine en novembre. Mais j’ai lu à ce sujet et en raison des températures plus chaudes dans l’ensemble et du chauffage central, etc., la saison des mites est maintenant toute l’année. J’ai un zapper électrique à lumière bleue pour les mauvais mois, mais je vais essayer ces pièges à mites Pantry du Dr Killigan pour l’hiver. Ce sont des pièges à colle organique non toxiques qui vont directement dans les armoires pour protéger ces articles. Ils viennent dans un pack de six pour 17 $ et un choix de design bleu ou noir. Je me fiche de l’apparence de mes pièges à mites, mais ils ont l’air plutôt cool. Ils ont également obtenu 4,6 étoiles sur plus de 22 400 avis et Fakespot leur a attribué un A. Un examinateur qui a déclaré que les mites de garde-manger venaient dans ses graines pour oiseaux, a déclaré que vous pouvez acheter moins cher mais que c’est un gaspillage d’argent, « Si vous hésitez à essayer ceci marque, ou vous pensez que vous économiserez quelques dollars en essayant une autre marque qui a peut-être 7 pièges et qui coûte quelques dollars de moins, veuillez vous épargner du temps et des tracas. Nous avons fait cette erreur et avons fini par les jeter après avoir suivi les instructions étape par étape et les avoir laissées de côté pendant un mois. Ce pauvre critique traite des essaims et a déclaré que ce produit éliminait le problème : « J’en suis à ma 5e commande de ceux-ci. Après quelques douzaines de papillons de nuit coincés, il est préférable d’utiliser un nouveau piège car ils ont moins de chances de rester coincés dans le piège s’ils peuvent marcher sur leurs amis morts et s’éjecter de l’autre côté. *** Une grande remarque, ces pièges sont réservés aux mites de cuisine. L’entreprise fabrique cependant des pièges pour les mites des vêtements, si vous en avez également besoin.

Un bureau pratique avec un tapis de souris et un support pour téléphone



De Hecate : ce bureau pour ordinateur portable peut accueillir jusqu’à un ordinateur portable de 15 pouces avec un pare-chocs pour empêcher tout ce sur quoi vous travaillez de tomber. Il a également un tapis de souris intégré. C’est en fait une bonne chose pour moi car j’ai une relation amour-haine avec le pavé tactile de mon ordinateur portable. J’utilise donc ma souris avec mon ordinateur portable tout le temps. De plus, il dispose d’un support pour téléphone afin que vous ayez tout ce dont vous avez besoin à portée de main. Il y a quatre finitions pour 35 $ mais la finition en marbre blanc n’est que de 30 $. (Il y a aussi une finition rose mais c’est 47 $ et vous devez vous adresser à un vendeur tiers.) Le bureau pour ordinateur portable est un best-seller d’Amazon et compte près de 30 000 critiques, 4,8 étoiles et un B sur Fakespot. Les clients disent qu’il est solide et léger : « Bien qu’il soit léger, il semble toujours très solide. Je suis sûr que le bois est une sorte de panneau de particules (je peux me tromper mais je ne pense pas que je le sois) mais j’ai toujours l’impression qu’il va bien tenir. Comme moi, la plupart des gens ont été vendus par le tapis de souris et le support de téléphone. Quelque chose que quelques personnes ont noté, c’est qu’ils souhaitaient que le tapis de souris ait aussi un pare-chocs car leur souris glisserait.

Merci d’avoir lu et commenté notre article d’affiliation ! Si vous effectuez des achats via ces liens, nous obtenons un petit pourcentage et nous l’apprécions.