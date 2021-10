garce | Un sérum hydratant, un lit pour animaux et un ensemble de bols pour mélanger et grignoter

De CB : J’ai reçu le fond de teint correcteur de couleur It Cosmetics que nous avons présenté la semaine dernière. C’est une couverture complète et un peu va un long chemin, mais il a toujours l’air si naturel. C’était un excellent achat et je vais continuer à l’utiliser. J’ai aussi fait des folies sur l’aspirateur automatique stationnaire! Vous n’avez qu’à balayer la poussière dedans et vous n’avez pas à vous pencher pour utiliser une pelle à poussière. Cela me fait vraiment balayer plus et je suis content de l’avoir. Honnêtement, c’est très frivole, alors demandez-vous si vous en avez besoin avant d’acheter un aspirateur géant qui se trouve juste là. Voici quelques autres choses que Hecate et moi regardons.

Un ensemble de bols lumineux pour les collations, le service et le mélange



De CB : Nous examinons constamment des bols dans ma maison et pourrions utiliser un autre ensemble. Ces bols de 10,2″ de large sur 3,7″ de haut vont au lave-vaisselle et au micro-ondes. Vous obtenez 9 bols en plastique dans trois options de couleurs coordonnées pour seulement 23 $. Ils ont 759 notes, 4,8 étoiles et un A sur Fakespot. Les gens disent que ce sont d’excellents bols polyvalents, qu’ils sont solides et résistants aux taches et qu’ils les utilisent tout le temps « Je les ai achetés en octobre et j’ai attendu de les utiliser un moment avant de les revoir. Ils sont excellents ! Ma famille occupée de 5 personnes les utilise pour tout. « J’ai acheté ces bols pour le pop-corn afin que mes enfants arrêtent de voler mes bols à mélanger en verre. Ils sont super faciles à mettre directement au lave-vaisselle. Ils semblent être quelque peu résistants aux taches et ils ont mieux résisté que prévu.

La laveuse sécheuse portable la plus vendue et si abordable



De CB : Cette laveuse et sécheuse portables fonctionne sans branchement d’eau et juste un tuyau de vidange. Ce serait parfait pour les camping-cars, les dortoirs et les appartements où vous ne pouvez pas avoir de laveuse sécheuse pleine grandeur. (Les critiques disent qu’il est plus grand que prévu, alors vérifiez les dimensions avant de l’acheter.) Il convient à une charge de taille moyenne et son prix est inférieur à 160 $. Il a 4,1 étoiles, plus de 7 200 notes et un B sur Fakespot. Il est livré avec un tuyau d’arrivée d’eau, mais les gens disent qu’il est plus facile de le remplir simplement avec un seau. Les critiques sont étonnés de voir à quel point cela fonctionne bien pour le prix. « Je ne pensais pas que cette machine pouvait faire autant. Je l’aime. » « J’adore j’adore j’adore cette laveuse !! Nous avons un tuyau cassé dans notre appartement donc nous ne pouvons pas avoir de laveuse normale. Nous mettons donc celui-ci dans notre salle de bain et avons le tube de vidange par gravité dans la baignoire !! Fonctionne incroyable ! Et l’essoreuse essore vraiment les choses au sec ! »

Un pull à col roulé slim fit qui sera votre incontournable



De CB : Ce pull à col roulé slim et polyvalent d’Amazon Essentials est proposé au prix de moins de 14 $ à environ 26 $. Il est disponible en tailles x-small à xx-large et en 8 couleurs différentes. Il a 700 avis, 4,5 étoiles et un B sur Fakespot. Les femmes disent que c’est flatteur, confortable et de haute qualité. Certains critiques ont acheté ces pulls en plusieurs couleurs. « Je suis agréablement surpris car c’est un très joli col roulé, bien plus joli que ce à quoi je m’attendais pour ce prix ! La coupe est flatteuse. « Ce pull est le poids parfait pour toutes les saisons. C’est une super pièce de superposition qui est très flatteuse. J’ai déjà reçu plusieurs compliments.

Un sérum hydratant qui donne des résultats



De CB : Ce sérum ultra hydratant de derma-e est formulé avec de l’acide hyaluronique, du thé vert et de la vitamine C. Il est végétalien, sans gluten et sans cruauté. Vous obtenez deux onces pour environ 20 $. Il a 669 notes, 4,6 étoiles et un A sur Fakespot. Les critiques disent qu’il est idéal pour les peaux sèches et qu’il réduit les rides sans provoquer d’éruptions cutanées. « J’ai une peau sensible à tendance acnéique qui a tendance à se dessécher facilement. J’en utilise 1 pompe comme hydratant autonome après m’être lavé le visage avec Cetaphil, et je ne pourrais pas être plus heureux. Il hydrate ma peau et m’a aidé à éliminer les zones sèches sur mon visage sans rendre ma peau grasse. « Ce produit fonctionne vraiment très bien. Il rend ma peau mature plus lisse, plus douce et plus lumineuse. Au fil du temps, cela a rendu certaines de mes rides un peu moins visibles. C’est une consistance légère qui pénètre bien dans la peau sans gras.

Un adorable lit pour animal de compagnie qui ressemble à une banane



De Hecate : Je pense avoir vu ça sur Buzzfeed mais honnêtement, je ne m’en souviens pas. Je ne pouvais pas m’en empêcher. C’est un lit pour animaux de compagnie en forme de banane. L’un des « peelings » forme un plafond doux pour qu’il devienne un fort pour que votre ami à fourrure puisse jouer. Je l’ai eu pour mon chat, qui est petit, donc j’ai le moyen, mais il existe aussi en grand et en très grand. Normalement, ils coûtent entre 36 $ et 40 $, mais cette semaine, ils sont en vente entre 22 $ et 37 $. Ils disent que cela peut être pour les chiens et les chats, mais le très grand ne mesure que 31 pouces, il faudrait donc que ce soit un petit chien. Je suis allé plus petit parce que beaucoup de clients ont dit à quel point c’était plus gros que prévu, mais je ne suis pas d’accord. J’aurais peut-être augmenté d’une taille, en fait. Les lits de banane ont obtenu 4 étoiles auprès de plus de 2 000 clients et Fakespot lui a attribué un A. Un critique a déclaré qu’il avait fallu un peu de temps à leur chat de 23 lb pour revenir, mais maintenant il est en rogne : « Il a fallu un jour et une petite l’habitude, mais maintenant vous pouvez voir que c’est son préféré. De nombreux clients ont déclaré que leurs chats préféraient dormir dessus plutôt que dedans : « Mon chat aime ça et c’est vraiment mignon. Elle rampe parfois à l’intérieur, dernièrement, elle en profite à la manière d’un hamac. Le mien a mis environ une heure à monter. Elle adore ça.

Un foulard infini en fausse fourrure pour une chaleur élégante cet hiver



De Hecate : C’était dans les années 80 ce week-end, mais il n’est jamais trop tôt pour commencer à penser à nous-mêmes stylés pour les prochains mois d’hiver. Entrez dans cette écharpe infinie en fausse fourrure luxuriante pour transformer instantanément votre look de meh à me-ow! Il est disponible en noir et blanc ou en blanc et beige, chacun pour 17 $, ce qui est une bonne affaire. Cela signifie donc que vous pouvez en obtenir un pour vos meilleurs afin qu’ils puissent avoir l’air aussi fabuleux que vous. L’écharpe est livrée avec une garantie de remboursement de 30 jours. Plus de 400 personnes ont évalué l’écharpe avec 4,6 étoiles, ce que ReviewMeta a confirmé. Tout le monde a dit à quel point c’était doux. Plusieurs clients ont adoré la longueur, qu’elle soit portée longue ou emballée deux fois, « Il est assez long pour s’enrouler deux fois et pas trop serré, il n’est pas non plus lourd mais doit apporter un peu de chaleur. » D’autres ont dit que c’était exactement ce dont ils avaient besoin pour raffiner leurs tenues : « Je voulais ajouter un peu de glamour en fausse fourrure à certaines pièces de garde-robe noires de base, et cela correspondait parfaitement à la facture ! Il est tellement doux et moelleux et donne un petit plus aux tenues. Les clients disent que l’étiquette indique Nettoyage à sec uniquement, mais l’un l’a lavé à froid sur délicat et l’autre l’a lavé à la main et a dit que tout allait bien. La clé est de ne pas le mettre dans la sécheuse – sécher à l’air uniquement.

Un oreiller de bain rafraîchissant pour le luxe à la maison



De Hecate : J’ai une de ces terribles baignoires bon marché qui monte et descend et c’est tellement inconfortable. J’ai consacré trop de temps à trouver un « système » d’oreillers pour rendre les bains confortables. Un de mes oreillers doit être jeté et cela fonctionnerait parfaitement à sa place. Non seulement l’oreiller est respirant, rembourré et de soutien, mais il est également doté de meilleures ventouses pour le maintenir en place. Et il est lavable, il ne moisira donc pas aussi rapidement. L’effet de refroidissement l’empêche de devenir chaud ou détrempé. Le tissu respirant et le crochet permettent également à l’oreiller de sécher rapidement. L’oreiller coûte normalement 30 $ mais c’est 20 $ cette semaine. Près de 500 critiques l’ont évalué avec 4,4 étoiles et Fakespot lui a attribué un A. Les clients ont confirmé que l’aspiration était vraiment bonne : « La coller était incroyablement simple… Elle reste également là où je l’ai mise. J’ai tendance à bouger un peu dans la baignoire car je prends en moyenne environ une heure par heure et cela n’a jamais bougé une seule fois. D’autres ont dit que c’était vraiment serein, « C’est vraiment confortable tout en prenant un long bain dans la baignoire! »

