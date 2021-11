garce | Une montre intelligente robuste, des bâtons de fard à paupières faciles à appliquer et un ensemble de barbecue

De CB : J’ai acheté une enceinte Oontz Angle il y a deux ans lorsque nous l’avons présentée pour la première fois et elle est toujours aussi performante ! Vous devez à peine le charger et lorsque vous le faites, il fonctionne toujours pendant le chargement. Il ne semble pas non plus perdre de charge avec le temps. Je peux l’oublier pendant des semaines et il fonctionne toujours sans recharger. Il est facile à synchroniser, le son est excellent et il est également résistant à l’eau. En ce moment, le modèle noir est en vente à moins de 28 $ et je le recommande vivement. Il existe également un modèle ultra étanche. Voici d’autres choses que Hecate et moi examinons.

Un arrosoir contemporain ferait un excellent cadeau



De CB : Cet élégant arrosoir de E.Palace est disponible dans de nombreuses finitions et styles allant de 15 $ à 21 $. Il existe des tailles de 15, 30 et 33 onces. Il a plus de 2 600 notes, 4,6 étoiles et un B sur Fakespot. Les critiques disent qu’il est assez joli pour être laissé de côté et qu’il aide à éviter les déversements lors de l’arrosage des plantes. Je suis vendu! J’utilise une bouteille Gatorade pour arroser mes plantes et j’essuie toujours après. « Quand j’ai acheté cela, j’ai eu l’impression que je dépensais peut-être de l’argent dont je n’avais pas besoin. C’est très joli et ça a l’air bien sur l’étagère. Mais il s’avère que ce n’était pas frivole, j’aurais dû l’acheter plus tôt. Je ne peux pas vous dire combien de dégâts j’ai fait en arrosant les plantes. Cette petite beauté est si précise et équilibrée que c’est un plaisir de l’arroser. « L’eau s’écoule plus lentement du bec que les autres canettes que j’ai eues. Cela me permet d’arroser abondamment la plante sans que l’eau fasse une motte dans le sol car elle est sortie si vite.

Une montre intelligente robuste avec GPS satellite pour les amateurs de plein air



De CB: La montre intelligente solaire Garmin Instinct est en vente pour 150 $ de réduction et est actuellement de 250 $. J’adore la randonnée mais mon sens de l’orientation n’est pas bon et je n’ai pas toujours de couverture cellulaire. J’allais attendre Noël pour l’acheter mais j’avais peur qu’il se vende. J’ai commandé cette montre et elle arrive aujourd’hui ! L’Instinct peut être configuré pour se connecter aux satellites pour un suivi GPS plus précis. De plus, il dispose de fonctionnalités pour suivre vos activités de remise en forme, définir votre position et revenir à votre point de départ. Il suit votre fréquence cardiaque, votre pouls, obtient la météo, a des notifications de texte et plus encore. (Voici des liens vers des vidéos montrant comment utiliser les fonctionnalités de navigation.) Il compte 4,7 étoiles, près de 26 000 notes et un B sur Fakespot. Les gens s’extasient sur la durée de vie de la batterie et disent que c’est la meilleure montre connectée qu’ils ont essayée pour les activités de plein air. « Il est léger, a une grande autonomie de batterie, est robuste, confortable, a une belle apparence et les fonctionnalités sont au rendez-vous. L’application est excellente. Et il n’y a pas beaucoup de conneries supplémentaires dont vous n’avez pas besoin ou que vous ne voulez pas. Mais, s’il y a une fonctionnalité dont vous n’avez pas besoin ou que vous ne voulez pas, vous pouvez l’enterrer pour qu’elle n’encombre pas vos menus. « C’est ma première Garmin, elle est plus résistante, plus fiable et plus facile à utiliser qu’une montre FItbit ou Apple ou Samsung. J’en ai eu plusieurs avant ça. Wow! » Oh et mon amie en a un avec qui elle va nager et elle dit que ça marche toujours très bien !

Un ensemble de cubes d’emballage résistants à l’eau pour moins de stress en vacances



De CB : Ma mère m’a fait emballer des cubes il y a des années. C’était un super cadeau parce que je n’aurais jamais pensé à les obtenir pour moi-même. Ces cubes d’emballage de Veken sont disponibles en 10 couleurs et options d’impression différentes. Vous obtenez quatre cubes rectangulaires de différentes tailles, un sac à chaussures et un fourre-tout pour le linge sale. Ceux-ci sont actuellement de 23 $, mais il y a un coupon de 2 $. Ils ont près de 11 500 notes, 4,8 étoiles et un B sur Fakespot. Les gens adorent la façon dont ils organisent leurs bagages et disent qu’ils vous aident à emballer plus dans un espace plus petit et à rester organisé pendant votre voyage. « Séparer vos articles dans ces petits cubes m’a vraiment donné l’impression d’être plus emballé dans mon sac. Qui savait que quelque chose d’aussi simple pouvait faire une telle différence ! Je recommande fortement d’utiliser des cubes d’emballage. Les choses étaient belles et soignées et tellement plus organisées. « Gagne de l’espace et vous pouvez emballer plus de vêtements ! » « L’emballage initial était plus facile et plus rapide et il était plus facile de rester organisé pendant votre absence. »

Bâtonnets de fard à paupières imperméables faciles à appliquer



De CB: Ces bâtons de fard à paupières crème à poudre de Julep sont disponibles en 15 couleurs différentes, toutes à moins de 13 $ et certaines à moins de 10 $. Ils ont plus de 17 600 notes, 4,4 étoiles et un B sur Fakespot. Les femmes sont ravies de leur facilité d’application, de la beauté des couleurs et de leur durée de vie. On dit aussi qu’ils sont faciles à enlever. « Ils offrent une couleur saturée qui dure toute la journée. J’ADORE le système de livraison : torsion, aucun affûtage nécessaire, va super facile à tirer et a une éponge de mélange à l’autre extrémité. J’ai plus de 50 ans et comme ça, ils sont complètement mats et faciles à porter. « L’application se fait sans effort et le fard à paupières tient longtemps ! « Ce fard à paupières s’applique facilement. J’adore la formule crème en poudre, aucun apprêt n’est nécessaire, mais vous devez travailler rapidement car il prend rapidement. Je peux le porter toute la journée et il ne se froisse pas et ne se plisse pas. Je n’ai jamais rien essayé de tel mais maintenant je les veux !

Verres à champagne élégants pour améliorer votre verrerie de vacances



D’Hécate : Avec les vacances qui approchent, je trouve toujours que j’ai besoin de plus de verrerie. J’ai trouvé ces verres à vin que je trouvais vraiment sympas, mais ils n’avaient pas beaucoup de critiques. Mais ensuite, j’ai trouvé ces verres à champagne de la même entreprise et ils sont aussi très élégants. La version champagne compte plus de 1700 avis avec 4,7 étoiles et B sur Fakespot. Ils sont 42 $ pour un ensemble de quatre 6 oz. lunettes. Les personnes qui les ont achetés les ont trouvés élégants, à la fois les verres et l’emballage, « Ils se sentent élégants dans votre main, pas fragiles ou bon marché, ils sont joliment emballés si vous voulez les offrir en cadeau (et agréables pour le stockage si vous ne’ ne les utilisez pas tout le temps.) » et « Ces flûtes sont agréables à utiliser et ont l’air très élégantes. Leur forme est un sujet de conversation et je suis très content d’eux.

Un organisateur de sac à main pour que vous n’ayez pas à chercher des trucs



De Hecate : Je reste loin des sacs fourre-tout parce que j’aime que mes affaires soient rangées dans mon sac à main. Je panique quand tout s’embrouille. J’ai donc envisagé un organisateur de sac à main depuis un certain temps maintenant. J’aime beaucoup cette version car elle se décline non seulement en différentes couleurs, mais en différentes tailles et à la fois larges et étroites. Il y a un petit tableau pratique sur la page Amazon qui vous indique quel organisateur correspond à quel fourre-tout populaire. Leur prix varie de 16 $ à 29 $. Ceux-ci ont près de 15 000 avis, 4,5 étoiles et un A sur Fakespot. La plupart des critiques parlent de la façon dont les inserts ont une place pour tout et de la facilité avec laquelle ils peuvent être transférés d’un sac à main à un autre. Mais d’autres ont souligné d’autres avantages, comme le support supplémentaire qu’ils offrent, « Cet insert ajoute du support pour que mon sac ne devienne pas trop fragile et que le fond ne se plie pas. » Un autre critique intelligent ne l’utilise même pas pour son sac à main mais pour un organisateur de voiture, « J’ai décidé d’utiliser cet organisateur de sac à main comme unité de rangement pour ma voiture et je l’adore. » Ma mère fait partie de ces femmes qui changent de sac à main au fil des saisons, alors je pense que je vais en acheter un pour elle. Remarque par CB : Je l’ai acheté en février et je l’aime beaucoup ! Il est facile de transférer des sacs à main et je le mets même dans mon sac à dos lors d’une randonnée. La fermeture éclair se coince parfois, mais à part ça, c’est excellent.

Un ensemble de barbecue avec des gants en silicone pour votre maître barbecue préféré



De Hecate : C’est une excellente idée de cadeau pour tous ceux qui font des barbecues dans votre famille. Nous avons ces gants et les déchiqueteuses et ils sont tous les deux excellents. J’aime particulièrement les gants. Je n’ai pas ce thermomètre en particulier, mais un bon thermomètre vous servira toujours bien. De plus, à 18 $, c’est un bon prix. Avec plus de 2 300 avis, 4,5 étoiles et un B sur Fakespot, cet ensemble est une valeur sûre pour tous ceux pour qui il est difficile d’acheter. Les critiques sont d’accord avec moi à propos des gants : « Je pense que mon facteur préféré (et mon étonnement) était les gants qui vous permettent de manipuler la nourriture avec autant de facilité, et ils sont résistants aux brûlures. Je pouvais sentir la chaleur, mais ce n’était pas du tout inconfortable. Quant au thermomètre, il fonctionne apparemment bien, « Le thermomètre prend la température rapidement et semble précis, et était parfait pour mon rôti. Facile à utiliser. »

