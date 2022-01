garce | Victoria Pedretti et Dylan Arnold de « You » de Netflix sortent ensemble depuis des mois

Spoilers pour vous saison trois

Ceci est juste une histoire mignonne sur un couple de l’une de mes montres de frénésie préférées de 2021. Victoria Pedretti, 26 ans, qui a joué Love dans les saisons deux et trois du hit Netflix You, sort avec sa co-vedette, Dylan Arnold, 27 ans. Vous pouvez souvenez-vous de Dylan comme du voisin obsédé, Theo, que Love utilisait à ses propres fins. On dirait qu’ils sont dans un match d’amour dans la vraie vie. Ils ont été aperçus ensemble pour la première fois en novembre et Life and Style dit qu’ils sont ensemble depuis et qu’ils sont sérieux l’un pour l’autre.

Alerte spoiler : la vie imite l’art pour Victoria Pedretti de You. Une source a déclaré que l’actrice de 26 ans était tombée amoureuse de la co-star Dylan Arnold lors du tournage de la saison 3 de la série à succès Netflix, qui a vu leurs personnages se retrouver impliqués dans une affaire illicite. « Victoria et Dylan se fréquentent secrètement depuis des mois », a déclaré la source. «En fait, des amis disent qu’il reste avec elle dans son appartement de LA. Ils sont sérieux! » Les rumeurs d’une histoire d’amour ont commencé à circuler en novembre après que Victoria et Dylan, 27 ans, ont été aperçus en train de faire du shopping ensemble pour des articles pour la maison. « Les choses ont évolué très rapidement entre eux », admet la source. « Ils sont éperdus. »

[From Life and Style, print edition, January 10, 2022]

Je suis surpris de leur âge ! J’ai supposé que Pedretti avait une trentaine d’années et qu’Arnold avait une vingtaine d’années, mais il a un an de plus qu’elle. Bien sûr, c’était juste à cause des personnages qu’ils jouaient dans You. Ils sont vraiment mignons ensemble et je suis excité pour eux. J’aime ces histoires de romances sur le plateau qui commencent (espérons-le) lorsque les deux personnes sont célibataires et disponibles pour une relation. De plus, ce n’est pas comme s’ils devaient s’inquiéter de devoir à nouveau travailler ensemble sur cette série. Pauvre Théo, il méritait mieux. L’amour n’a pas fait. Je les aime bien ensemble et j’espère que nous en entendrons davantage parler.

